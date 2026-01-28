El mercado automotor argentino comenzó 2026 con un fuerte reordenamiento de precios y un ranking que confirma una tendencia clara: los autos 0km más vendidos no son necesariamente los más baratos, sino aquellos que combinan precio, equipamiento y disponibilidad.

Con subas moderadas, algunas bajas inesperadas y un promedio cercano a los $ 40 millones, estos son los modelos que hoy lideran las ventas en el país.

¿Cómo arrancó el mercado automotor en 2026?

Con la publicación de las listas de precios de enero, todas las automotrices que operan en Argentina definieron su estrategia comercial para el inicio del año. El aumento promedio de precios rondó el 1%, aunque hubo marcas que aplicaron subas superiores al 2% y otras que decidieron mantener valores sin cambios.

La gran sorpresa fue Renault, que aplicó una baja generalizada en la mayoría de sus modelos, con reducciones que llegaron hasta el 4,8%, una medida poco habitual en los últimos años. En contraste, Volkswagen incrementó todos sus precios un 2%, mientras que Toyota y Mercedes-Benz encabezaron los mayores ajustes.

¿Cuáles son los 10 autos 0km más vendidos en Argentina en 2026?

El ranking de los modelos más elegidos muestra una combinación de pick-ups, SUV y autos compactos, con fuerte presencia de unidades fabricadas en el país y algunos importados clave.

Toyota Hilux: desde $ 48.405.000

Por vigésimo año consecutivo, la pick-up más vendida del mercado argentino fue la Toyota Hilux. Se fabrica en Zárate y ofrece 18 versiones, con opciones 4x2 y 4x4, motores 2.4 y 2.8, y cajas manuales y automáticas.

Ford Ranger: desde $ 50.458.100

Fabricada en Argentina, la Ford Ranger consolidó su lugar como la segunda camioneta más vendida. Actualmente cuenta con 10 versiones doble cabina, incluyendo la XLT V6 incorporada recientemente.

Volkswagen Tera: desde $ 36.391.350

El B-SUV más accesible de la marca y una de las grandes novedades del mercado. Importado desde Brasil, ingresó rápidamente al Top 10 tras su lanzamiento en septiembre.

Peugeot 208: desde $ 31.140.000

El auto particular más vendido en el cierre de 2025. Se produce en el país y ofrece cinco versiones, con motores aspirados y turbo, y opciones manuales y automáticas.

Fiat Cronos: desde $ 30.960.000

Fabricado en Córdoba, fue el auto argentino más vendido del año pasado. Mantiene una fuerte demanda gracias a su relación precio-producto y su gama sencilla.

Ford Territory: desde $ 50.114.800

El modelo de origen chino más vendido en Argentina. Con la incorporación de la versión híbrida, logró escalar posiciones y meterse entre los más elegidos del mercado.

Toyota Yaris: desde $ 33.285.000

Hasta fines de 2025 lideró las ventas totales de 0km. Su producción en Brasil se vio afectada por un temporal, lo que limitó la oferta en los últimos meses.

Volkswagen Polo: desde $ 37.195.550

Aunque dejó de ser el modelo más barato de la marca, el polo sigue firme en el Top 10. Se ofrece en tres versiones, con el Polo Track como opción de entrada.

Volkswagen Amarok: desde $ 58.255.550

En su etapa final antes del recambio generacional previsto para 2027, la pick-up nacional Amarok enfrenta una caída en ventas, aunque sigue entre las más elegidas.

Chevrolet Tracker: desde $ 39.159.900

El SUV de fabricación nacional más vendido. Se produce en Santa Fe y todas sus versiones incluyen motor turbo y caja automática.

¿Por qué estos modelos lideran las ventas?

Los datos confirman que el éxito comercial no depende solo del precio más bajo. Los autos más vendidos combinan disponibilidad inmediata, buen nivel de equipamiento, financiación y respaldo de marca. En promedio, los 10 modelos más demandados se ubican muy por encima de la franja más económica del mercado.

Con ajustes de precios más moderados, mayor estabilidad y el ingreso de nuevos modelos, el mercado automotor podría sostener el crecimiento de patentamientos durante el año.