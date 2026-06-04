Cuál fue el auto más vendido del país en mayo: arrasa con las ventas y es el más elegido por los argentinos Fuente: Shutterstock

El mercado automotor argentino continúa en constante movimiento y durante el mes de mayo hubo un modelo de pick up que lideró ampliamente el segmento general y se posicionó como el más vendido.

Cuáles fueron los autos más vendidos en mayo

En el quinto mes de mayo, la Toyota Hilux fue el vehículo con mayor número de ventas y se mantiene como la más patentada en lo que va del 2026.

Cuál fue el auto más vendido del país en mayo: arrasa con las ventas y es el más elegido por los argentinos Fuente: Archivo

Toyota Hilux : 2309 unidades patentadas.

Ford Ranger: 1672 unidades patentadas.

Fiat Cronos: 1627 unidades patentadas.

Ford Territory: 1589 unidades patentadas.

Peugeot 208: 1279 unidades patentadas.

Volkswagen Amarok: 1172 unidades patentadas.

Chevrolet Onix: 1156 unidades patentadas.

Toyota Yaris: 1034 unidades patentadas.

Chevrolet Tracker: 1006 unidades patentadas.

Volkswagen Tera: 987 unidades patentadas.

Los 0km más vendidos en el año

Según informó ACARA (Asociación de Concesionarios Automotor de la República Argentina) en lo que va del año fueron patentados 247.187 vehículos.

Cuál fue el auto más vendido del país en mayo: arrasa con las ventas y es el más elegido por los argentinos Fuente: Shutterstock

No obstante, en el acumulado interanual se registró una baja del 25,6%. Asimismo, la Toyota Hilux se ubicó en lo más alto del podio, mientras que por detrás se encuentran el Peugeot 208 y el Fiat Cronos.

Los modelos con más ventas en 2026