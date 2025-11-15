El jugo natural que cuida la vista, es diurético y ayuda a evitar la caída de pelo Fuente: Shutterstock

El jugo de zanahoria y naranja es una de las combinaciones naturales más completas para cuidar la salud de forma integral ya que gracias a las vitaminas, minerales y antioxidantes que tienen ambos alimentos, hacen que esta bebida esté llena de aspectos positivos para el organismo.

Asimismo, el jugo de zanahoria y naranja es una bebida ideal para mejorar la visión, fortalecer el cabello y proteger al organismo del daño celular. Además, es fácil de preparar, económico y apto para consumir en cualquier momento del día.

Por qué el jugo de naranja y zanahoria protege la vista

La zanahoria tiene un gran componente de betacarotenos, vitamina A y luteína lo que hace sea una verdura fundamental para proteger la salud ocular. Al convertirla en jugo, los nutrientes se pueden aprovechar y esto se traduce a una opción más que favorable.

Por su parte, este vegetal es uno de los que mayor concentración de carotenoides tiene y que son esenciales para mantener la visión nocturna y prevenir enfermedades degenerativas de la retina.

De tal modo, la naranja es una fuente inagotable de vitamina C y ayuda a proteger los tejidos del ojo del daño oxidativo.

Incorporar un vaso de jugo varias veces por semana puede marcar una diferencia notable la visual, especialmente en personas que pasan muchas horas frente a pantallas.

Jugo de zanahoria y naranja para evitar la caída de pelo

La salud capilar también se beneficia con la ingesta de jugo de zanahoria y naranja. Su concentración de vitaminas A, C, E y minerales como el potasio y el hierro favorece el crecimiento del cabello y mejora su textura, evitando que se debilite y se caiga.

Los nutrientes de este jugo ayudan a:

Estimular la microcirculación del cuero cabelludo, lo que impulsa un crecimiento más fuerte.

Combatir la sequedad capilar, aportando hidratación desde adentro.

Prevenir la caída del cabello vinculada a deficiencias vitamínicas.

Favorecer la producción de sebo saludable, que protege y nutre la fibra capilar.

Mejorar el brillo natural del pelo gracias a su aporte antioxidante.

Más beneficios del jugo de zanahoria y naranja

Tanto la zanahoria como la naranja aportan compuestos antioxidantes que ayudan al cuerpo a combatir los residuos del organismo y contribuyen a una mejor digestión.

Además, fortalece el sistema inmunológico, estimula los tejidos internos y mejora la salud cardiovascular, por lo que beber este tipo de jugos naturales es altamente recomendable.

Cómo preparar jugo de naranja y zanahoria en simples pasos