En Taos, Nuevo México, Estados Unidos, el arquitecto Michael Reynolds, de 81 años, lleva décadas desarrollando una idea que desafía la construcción tradicional: convertir neumáticos usados, latas y botellas en viviendas capaces de aprovechar los recursos naturales.

Su propuesta, conocida como Earthship , busca reducir la dependencia de los servicios convencionales mediante sistemas propios de electricidad, captación de agua de lluvia y cultivo de alimentos.

Cómo nació el proyecto de casas ecológicas

La iniciativa comenzó después de que Reynolds se graduara de Arquitectura en la Universidad de Cincinnati, en 1969. Preocupado por la acumulación de basura y las dificultades para acceder a viviendas asequibles, empezó a experimentar con elementos que normalmente terminaban en los residuos.

Su primera innovación fue un bloque construido con latas vacías de acero y hojalata, unidas con alambre. En 1973 obtuvo una patente relacionada con uno de estos componentes y continuó perfeccionando sus diseños durante las siguientes décadas.

La organización explica su filosofía con una premisa clara: “Construimos casas ecológicas para la gente”. Earthship

Las primeras construcciones de Reynolds eran mucho más sencillas que las actuales. Con el tiempo, incorporó neumáticos rellenos de tierra compactada para levantar muros resistentes que también ayudan a regular la temperatura interior.

La idea consiste en aprovechar materiales abundantes y reducir los residuos. La organización describe estos componentes como “muros estructurales, de carga y de contención fabricados con tierra apisonada revestida con neumáticos reciclados reforzados con acero”.

Las latas y las botellas de vidrio también pueden formar parte de las paredes. Este último caso se integra con materiales de unión y pueden generar efectos decorativos que dejan pasar la luz.

Cómo funcionan las casas Earthship

Las Earthship son viviendas diseñadas para aprovechar materiales naturales y reciclados, así como fuentes renovables de energía. Según el concepto desarrollado por Reynolds, la construcción se organiza alrededor de seis principios: uso de materiales reciclados y naturales, calefacción y refrigeración pasivas, generación de energía solar o eólica, producción de alimentos, captación de agua y tratamiento de aguas residuales.

Los paneles solares permiten generar electricidad.

La orientación de las ventanas y la masa térmica de los muros ayudan a conservar el calor. Algunos modelos también incorporan tubos enterrados para favorecer la refrigeración natural.

El agua de lluvia se recoge desde el techo y se almacena en cisternas para su posterior filtración.

Los invernaderos anexos permiten cultivar alimentos como tomates, pimientos, pepinos y hierbas aromáticas.

Cuánto cuesta construir una casa Earthship en Estados Unidos y dónde se pueden encontrar

El precio depende del modelo, el tamaño, la ubicación y las características de cada proyecto. La organización publicó estos valores de referencia inicial (es necesario confirmar qué incluye cada presupuesto final):

Entre los modelos mencionados se encuentran Refuge y Encounter, con un valor de referencia de aproximadamente US$350 por pie cuadrado; el modelo Unit, de unos US$400; y el Global Earthship, de aproximadamente US$425 por pie cuadrado.

Cabe mencionar que el proyecto, cuyo origen está en Nuevo México, trascendió Estados Unidos y llegó a Francia, Alemania, México y Canadá.