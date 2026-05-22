Los problemas suelen estar en la conexión, el lector o el banco emisor.

Visa y el fondo Headline lideraron una inversión por 2.9 millones de dólares en la startup Celero, firma de infraestructura de datos que utiliza inteligencia artificial para ayudar a instituciones financieras a entender mejor el comportamiento de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y facilitar su acceso a crédito.

La empresa informó que los recursos obtenidos en la ronda Serie A permitirán acelerar su expansión geográfica, ampliar integraciones tecnológicas y desarrollar nuevas soluciones basadas en datos e inteligencia artificial para el sector financiero en América Latina.

“Al organizar, estandarizar y hacer utilizables los datos de las Pymes, entregamos infraestructura que permite a las instituciones operar de forma más eficiente, segura y escalable”, dijo João Tosin, CEO y cofundador de Celero.

Apuesta por datos para evaluar a pequeñas empresas

Celero, fundada en Brasil en 2016, funciona como una plataforma que conecta sistemas financieros, organiza información empresarial y permite a bancos, fintechs y otras instituciones tener una visión más clara sobre el desempeño financiero de las Pymes.

La compañía explicó que uno de los principales retos en la región sigue siendo el acceso al financiamiento para pequeños negocios, debido a la falta de información financiera estructurada y herramientas de análisis.

En México, las pequeñas y medianas empresas representan la mayor parte de las unidades económicas del país, pero continúan enfrentando dificultades para acceder a crédito formal.

Actualmente, Celero trabaja con instituciones como Caixa, Visa, Sicredi y Serasa Experian. Además, procesa y categoriza más de R$ 1,000 millones al mes y multiplicó por cinco sus ingresos en los últimos dos años.

Visa busca ampliar inclusión financiera

La firma señaló que la alianza con Visa, que inicialmente estaba enfocada en América Latina, podría evolucionar hacia una colaboración de alcance global aprovechando la presencia internacional de la empresa de pagos.

Nuno Lopes Alves, presidente regional de Visa para América Latina y el Caribe, afirmó que el objetivo es acelerar la inclusión financiera de pequeños negocios mediante herramientas digitales y análisis de datos.

“Estamos entusiasmados por profundizar nuestra asociación con Celero para desbloquear valor para millones de pequeñas empresas en América Latina y el Caribe”, comentó.

Por su parte, Romero Rodrigues, managing partner de Headline, aseguró que la inversión responde al potencial que tiene la infraestructura de datos para transformar el sistema financiero y mejorar la relación entre instituciones financieras y pequeñas empresas.

IA gana terreno en servicios financieros

Con los nuevos recursos, Celero previó acelerar el desarrollo de productos impulsados por inteligencia artificial que permitan a bancos y fintechs evaluar con mayor precisión la salud financiera de las Pymes y diseñar estrategias comerciales más eficientes.

La empresa aseguró que esta nueva etapa de crecimiento fortalecerá su capacidad para desarrollar soluciones enfocadas en simplificar la relación entre instituciones financieras y pequeños negocios en América Latina.