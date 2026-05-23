Estados Unidos destinará u$s 100 millones en ayuda humanitaria a Cuba para aliviar la crisis energética y los apagones que afectan a la isla. El secretario de Estado Marco Rubio confirmó que el gobierno cubano aceptó la oferta, pero advirtió que aún no está claro si ambas partes acordaron las condiciones para concretar la entrega .

El anuncio llega en uno de los momentos de mayor tensión entre Washington y La Habana en años. La administración Trump presiona al gobierno de Miguel Díaz-Canel con nuevas sanciones y la acusación judicial contra el ex presidente Raúl Castro por el derribo de dos aeronaves en 1996.

¿Por qué Estados Unidos ofrece u$s 100 millones a Cuba?

Cuba atraviesa una de sus peores crisis energéticas en décadas. El bloqueo petrolero generó cortes de luz de hasta 20 horas diarias y déficits superiores a 2.000 megavatios, según datos citados por Rubio.

Washington ya había distribuido u$s 6 millones a través de la Iglesia Católica. La nueva oferta amplía esa asistencia con una condición innegociable: los fondos no pueden caer bajo control del aparato militar cubano ni de GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas.

¿Qué incluiría la ayuda?

Alimentos y medicamentos

Suministros esenciales

Distribución a través de organizaciones independientes y la Iglesia Católica

Supervisión directa por parte de Washington

El bloqueo petrolero generó cortes de luz de hasta 20 horas diarias y déficits superiores a 2.000 megavatios, según datos citados por Rubio. Shutterstock

¿Qué significa esta ayuda para los cubanos?

El impacto depende de que ambas partes acuerden las condiciones. La Habana aceptó la oferta en términos generales, pero el canciller Bruno Rodríguez cuestionó los detalles y acusó a Rubio de ejecutar una “agresión” contra la isla.

Rubio fue claro: Washington prefiere una salida diplomática, pero advirtió que las probabilidades son “bajas”. El portaaviones USS Nimitz permanece en el Caribe y Trump no descartó usar todos los recursos disponibles para proteger los intereses de Estados Unidos.