COVID en Argentina: todo lo que hay que saber sobre variantes, vacunas, barbijos y testeos ante la suba de casos

Ante la suba sostenida de casos de Covid en Argentina, el Ministerio de Salud lanzó una serie de recomendaciones sobre variantes, vacunas, barbijos y testeos y aclaró que no va a haber restricciones.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, recomendó reforzar la vacunación y los cuidados habituales frente al aumento de casos de coronavirus, que fue de 3,8 veces de la semana anterior a ésta en el país.

"Los casos de Covid-19 vienen aumentando desde hace cuatro semanas, y de la semana anterior a ésta lo hicieron 3,8 veces. Nuestra recomendación en este contexto es reforzar la vacunación y los cuidados de siempre", sostuvo la ministra.

AUMENTO DE CASOS COVID EN ARGENTINA: LAS VARIANTES RECIENTES DE ÓMICRON





De acuerdo al reporte de información epidemiológica de la cartera que encabeza Carla Vizzotti, en la última semana se registraron 12.609 contagios en el país, un 279% más de casos que el domingo pasado (3.323).

"Tenemos circulación no solo de Sars COV 2 sino de influenza A, B y también de los otros virus, para los cuales no hay vacunas. Así que la situación es totalmente diferente a otros años. ¿La pregunta es si va a haber restricciones? La respuesta es no. ¿La pregunta es si hay riesgos de tensión o desborde del sistema de salud? La respuesta es no", aseguró Vizzotti en conferencia de prensa la semana.

Covid en Argentina: vacunas y refuerzos





Desde la cartera sanitaria insisten que la mejor manera de mantenerse protegido contra el Covid es con una dosis de refuerzo.

"Quienes se vacunaron por última vez hace más de cuatro meses pueden darse una nueva dosis. El refuerzo (sea el primero, el segundo o el tercero) es especialmente importante para quienes tienen más de 50 años y para personas con condiciones de riesgo", recomendó Vizzotti.

¿QUIÉNES TIENEN QUE DARSE LA CUARTA Y QUINTA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19?





Tanto el gobierno nacional como porteño lanzaron recordatorios para que toda la población general mayor a 50 años y las personas inmunosuprimidas de 12 años de edad o más se apliquen las dosis de refuerzo.

¿cuándo usar barbijo? ¿es obligatorio?





Mientras países como Brasil dispusieron la vuelta del barbijo obligatorio en aeropuertos y aviones, Vizzotti afirmó que en Argentina el uso barbijo sigue siendo una recomendación aunque no sea obligatorio , en especial para personas con condiciones de riesgo y espacios con poca ventilación.

"En Argentina -recordó-, desde el 21 de septiembre de este año, hay una recomendación de uso de barbijos, no solo para el Covid sino para todos los virus respiratorios, que, como dijimos, están circulando en forma sostenida desde principios de año, inclusive se adelantó un pico de gripe, para prevenir las infecciones respiratorias, sobre todo en personas con condiciones de riesgo, y en lugares cerrados con poca ventilación", planteó.

Vizzotti recordó que desde el 21 de septiembre pasado el uso de barbijo no es obligatorio pero sí recomendado.

Vizzotti manifestó que "lo que se sacó fue la obligatoriedad por esto que decíamos: la situación en relación a la vacunación en Argentina es muy, muy avanzada, tenemos un porcentaje muy alto de la población con el esquema completo de dos dosis y con el primer refuerzo".

En declaraciones a la radio Futurock, la ministra hizo hincapié en la importancia de colocarse el tapabocas especialmente en espacios con poca ventilación.

Las recomendaciones para el uso de barbijo

¿QUÉ HACER ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS?



Si alguien tiene síntomas respiratorios lo que tiene que hacer es quedarse en su casa. "Si tenés síntomas respiratorios, es importante que no participes de ninguna actividad con otras personas. Quedate en tu casa hasta 24 horas después de que se te hayan pasado, para disminuir las posibilidades de transmisión", sugirió Vizzotti.

Fiebre de 37,5°C

Tos

Dolor de garganta

Dificultad respiratoria

Dolor muscular

Cefalea

Diarrea y/o vómitos

Pérdida brusca de gusto u olfato

