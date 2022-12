Covid-19: se cuadriplicaron los contagios en una semana, ¿cuándo será el pico de casos?

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que en la última semana se produjeron 12.609 nuevos contagios de covid, esto representó un salto del casi 400% con respecto a la semana anterior.

Así, los contagios aumentaron por quinta semana consecutiva y representan una suba del 748,5% en el último mes. En cuanto a las muertes, incrementaron un 12,5%.

Del 27 de noviembre al 4 de diciembre murieron 9 personas, el número total desde que inició la pandemia se ubicó en los 130.034, mientras que el número de quienes contrajeron la enfermedad quedó en 9.739.856.

De acuerdo al reporte de información epidemiológica de la cartera que encabeza Carla Vizzotti, el incremento de una semana otra fue de 379,45%. Del 20 al 27 de noviembre, los casos registrados fueron 3323 y los decesos fueron 8.

El último reporte señaló que, hasta hoy, hay 247 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva, seis más que el período anterior. El total de porcentaje de ocupación de camas en la Argentina, tanto en el sector público como privado, es de 41%.

Mientras tanto, la campaña de vacunación avanza en el país y se aplican las dosis de refuerzo sin turno previo en la Ciudad de Buenos Aires y el resto de la Argentina.

En este contexto, continúa la campaña de vacunación para hacerle frente a esta enfermedad y sus variantes. Hasta el momento se aplicaron 110.686.150 dosis, según datos del Monitor Público de Vacunación.

Con esquema iniciado hay 41.054.394 de personas y completo 37.907.790. Mientras que 3.158.736 ya tienen su aplicación adicional, 21.848.529 con dosis de primer refuerzo y 6.383.721 con segundo refuerzo.

Tanto el gobierno nacional como porteño lanzaron recordatorios para que toda la población general mayor a 50 años y las personas inmunosuprimidas de 12 años de edad o más se apliquen las dosis de refuerzo.

El Plan de Vacunación diagramado por la cartera de salud porteña es la siguiente:

Esquema y tipos de vacunas Esquema primario Dosis adicional* Primer refuerzo Segundo refuerzo Tercer refuerzo Población General (+50 años). 1 - 2 3 4 5 6 Inmunosuprimido (+18 años con Sputnik, AstraZeneca, Moderna, Pfizer). 1-2 3 4 5 6 Inmunosuprimido (+18 años) Marca: Sinopharm. 1-2 3 4 5 6 Inmunosuprimido (+18 años) Marca: Cansino. 1 2 3 4 5 Inmunosuprimido (entre 12 y 17 años) Marcas: Sinopharm, Pfizer y Moderna. 1-2 3 4 5 6

Para conocer las postas sanitarias de vacunación y esquemas correspondiente ingresar en el siguiente link.

Frente a esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación descartó que habrá nuevas restricciones frente al incremento de casos.

"Tenemos circulación no solo de Sars COV 2 sino de influenza A, B y también de los otros virus, para los cuales no hay vacunas. Así que la situación es totalmente diferente a otros años. ¿La pregunta es si va a haber restricciones? La respuesta es no. ¿La pregunta es si hay riesgos de tensión o desborde del sistema de salud? La respuesta es no", aseguró Vizzotti en conferencia de prensa en la semana.

