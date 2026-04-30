China terminó con la construcción de una mega planta de energía solar ubicada en el desierto de Taklamakan, consolidándose como una potencia en innovación. La megaestructura cuenta con una potencia instalada de 3,5 gigavatios (GW) y se extiende en más de 133 kilómetros cuadrados. El gigante asiático puso en operación el proyecto Midong, una megaestructura situada en medio del desierto y promete consolidarlos como una referencia en la innovación energética. Las instalaciones redefininen la ingeniería fotovoltaica gracias a su extensión de 133 kilómetros cuadrados, comparable a 18.600 canchas de fútbol. Para alcanzar semejante hito, se instalaron 5,26 millones de paneles solares bifaciales de doble vidrio que permiten captar la radiación del sol y el reflejo lumínico de la arena. La infraestructura cuenta con cinco estaciones elevadoras de 20 kV y más de 208 kilómetros de líneas de transmisión para inyectar la energía de alto voltaje a la red china. La consecuencia social de la nueva planta solar es tan masiva como su infraestructura. Se estima que genere electricidad suficiente para abastecer 3 millones de hogares con energía al año. El aporte resulta clave para las provincias ubicadas al este del país, ya que permitirá que los grandes centros industriales dejen de depender de los combustibles fósiles. El desierto de Taklamakan, también conocido como el “Mar de la Muerte”, cuenta con condiciones geográficas ideales para el desarrollo de plantas solares. Esta región cuenta con cerca de 340 días de sol al año, lo que garantiza una carga constante. El proyecto estuvo a cargo de firmas estatales de peso como la China Green Development Group (CGDG). Uno de los principales desafíos para preservar los paneles solares es la acumulación de arena y polvo que puede degradar su eficiencia en días. Por ello, el proyecto contempla sistemas de limpieza automatizada y recubrimientos especiales para reducir los costos operativos.