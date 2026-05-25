Así luce el tren que conectará un enorme puerto con una de las economías más ricas del mundo: lo levantan dos países (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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Se está llevando a cabo una colaboración entre el sector público y privado que está desarrollando un tren que tiene el potencial de transformar la conectividad entre los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Este proyecto, conocido como Hafeet Rail, representa la primera red ferroviaria transfronteriza en esta región, con el objetivo de interconectar la red nacional de Emiratos con el puerto de Sohar en Omán.

El proyecto está respaldado por Etihad Rail, Oman Rail y Mubadala y el plan propone un corredor mixto de pasajeros y carga que tiene el potencial de revolucionar el comercio en la región del Golfo.

Con un valor estimado en aproximadamente 2500 millones de dólares, el corredor se concibe como un eje estratégico de gran relevancia para afianzar cadenas logísticas y facilitar nuevas rutas hacia mercados internacionales. Esta infraestructura enlazará ciudades clave y disminuirá considerablemente los tiempos de tránsito entre puertos y centros económicos.

Guía de ruta, cobertura y estaciones

La línea tendrá una extensión total de 303 kilómetros, de los cuales 238 constituyen la conexión principal entre Abu Dabi y Sohar, pasando por Al Ain. El trazado incluirá más de 12 estaciones de pasajeros y un entramado de más de 15 instalaciones integradas de carga que vincularán cinco puertos estratégicos.

El diseño contempla trenes de alta velocidad para pasajeros, con capacidad de alcanzar hasta 200 km por hora y unidades de carga que circularán a 120 km por hora, optimizando tiempos operativos y la sincronización de envíos internacionales.

Una alianza impulsa un tren que transformará la conectividad entre Emiratos y Omán.

Beneficios clave para viajeros, comercio y turismo

Los beneficios para los pasajeros incluyen, entre otros aspectos, viajes más breves y cómodos: la ruta entre Abu Dabi y Sohar a través de Al Ain se acortará a cerca de 1 hora y 40 minutos, en contraste con las más de tres horas requeridas actualmente por carretera. Asimismo, se facilitará el acceso para desplazamientos laborales y excursiones turísticas.

Por otro lado, Hafeet Rail proporcionará al comercio una opción fiable frente a las rutas por carretera, eliminando demoras en los pasos fronterizos y favoreciendo un intercambio más eficiente entre puertos, lo que podría reducir costos logísticos y potenciar tanto las exportaciones como las importaciones.

Avances del proyecto y próximos desafíos

La puesta en marcha exigirá coordinación regulatoria entre los dos países, inversiones complementarias en terminales y la articulación de servicios ferroviarios y portuarios para garantizar que la infraestructura cumpla sus objetivos económicos y sociales.

La construcción ya comenzó y la compañía promotora trabaja en definir el cronograma de entrada en operación; sin embargo, aún falta confirmar fechas precisas de puesta en marcha y completar permisos transfronterizos.