El proyecto conocido como Corredor Bioceánico Vial busca conectar Sudamérica mediante 2400 kilómetros de infraestructura que atraviesan Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. La iniciativa pretende transformar la logística regional al unir los puertos del Océano Atlántico con los del Océano Pacífico.
El plan incluye obras a través de los cuatro países involucrados. La intención es reducir tiempos de transporte y potenciar la competitividad frente a mercados de Asia-Pacífico.
Cuál será la ruta y los beneficios del corredor bioceánico
El corredor partiría desde Campo Grande, Brasil, y cruzaría Mato Grosso do Sul, el chaco paraguayo y las provincias argentinas de Salta y Jujuy hasta llegar a los puertos del norte de Chile. Según la propuesta oficial, la solución integrará nuevas pistas logísticas y puntos de control que agilicen despacho y tránsito fronterizo.
El objetivo es acortar en hasta 10 días los viajes entre zonas interiores de Brasil y Paraguay hacia Asia. Esto significará un ahorro de costos que podría mover la dinámica comercial continental.
Riesgos, articulación regional y próximos pasos
El plan se articula en cinco ejes: seguridad, infraestructura, capacidad logística, coordinación transfronteriza y oportunidades de inversión privada. Su implementación exigirá acuerdos multilaterales y recursos para que las obras estén listas antes de 2030.
Si se ejecuta como se plantea, el corredor podría reconfigurar rutas comerciales y unir todos los puertos como puerta de salida hacia el mercado asiático.