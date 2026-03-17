El mercado inmobiliario premium suma nuevos proyectos en uno de los puntos más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires. En medio de un escenario de reactivación gradual del sector, las desarrolladoras vuelven a apostar por edificios de alta gama con servicios y amenities de lujo. En ese contexto, la desarrolladora GNV Group anunció el inicio de la construcción de Osten Tower II, un emprendimiento residencial que demandará una inversión cercana a u$s 95 millones y que se levantará en el Dique 1 del barrio Puerto Madero. El proyecto formará parte del Distrito Madero Harbour, uno de los complejos de usos mixtos más importantes del país, que integra viviendas, gastronomía, comercios y espacios de servicios. La torre contará con 33 pisos y alcanzará los 110 metros de altura, lo que la convertirá en uno de los edificios residenciales más altos de Puerto Madero. En su interior se ofrecerán departamentos de diferentes dimensiones, con superficies que irán desde 40 m² hasta 300 m². Entre las unidades más exclusivas se destaca un penthouse de 995 m², equipado con pileta y parrilla privada, mientras que los departamentos tendrán valores iniciales desde u$s 197.000. “El año pasado arrancamos la etapa de preventa, en la que logramos comercializar el 45% del total del proyecto”, explicó Alejandro Ginevra, presidente y fundador de la desarrolladora. El edificio fue diseñado por el estudio PFZ Pfeifer-Zurdo Arquitectos y tendrá espacios pensados para el bienestar y la vida social. Entre los amenities previstos se incluyen un Wellness Center, spa, business center y áreas deportivas. El proyecto también sumará una cancha de pádel y la primera cancha de pickleball del barrio. En el último nivel, el piso 33, se instalará una piscina panorámica en el rooftop, desde donde se podrá observar la ciudad y el río. Para facilitar la compra de unidades durante la obra, la empresa dispuso un esquema de pago en etapas. Según detalló Ginevra, los compradores deberán abonar un anticipo del 30% y luego continuar con cuotas en pesos ajustadas por el índice CAC durante los tres años que demandará la construcción. Aunque más del 80% de los inversores son argentinos, en los últimos meses comenzó a crecer el interés del público internacional. “Tenemos clientes de Suiza y Alemania. En general son extranjeros que suelen viajar a la Argentina al menos dos veces por año”, explicó el desarrollador. El comienzo de la obra se vio demorado por el fuerte aumento del costo de la construcción, que según el empresario subió más de un 100% en dólares en el último año y medio. “Hoy lanzar proyectos es más complejo. Por eso estamos importando materiales de manera directa, sin intermediarios, y también traemos productos desde China, lo que permite abaratar costos”, explicó. Para el empresario, la apertura de importaciones resultó clave para sostener la calidad del proyecto y mantener su viabilidad económica. Desde la compañía consideran que los valores actuales representan una oportunidad para quienes buscan invertir en propiedades de alta gama. “Salimos a la venta con precios competitivos porque creemos que los valores van a subir. Si la macroeconomía continúa ordenándose, los precios tenderán al alza en todos los segmentos”, sostuvo Ginevra. Como referencia, en Osten Tower I, la primera torre del proyecto que se entregará hacia fines de este año, el valor promedio de las unidades ya alcanza los u$s 6500 por metro cuadrado. Según la empresa, todas las unidades se encuentran vendidas. La marca Osten nació en 2020 como un restaurante de alta gama ubicado en Puerto Madero, inspirado en la estética de los años 20 y en el espíritu de renovación posterior a la crisis de 1930. El establecimiento recibió reconocimiento internacional al ganar el premio al “Mejor Diseño de América” en los International Restaurant & Bar Design Awards de Londres. Ese reconocimiento impulsó a la empresa a trasladar el concepto al mercado inmobiliario. En 2022, GNV Group lanzó Osten Tower I, la primera torre residencial bajo esa identidad de marca, y ahora avanza con un segundo edificio que busca consolidar el proyecto dentro de uno de los distritos más exclusivos de la ciudad.