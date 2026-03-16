Cuando fallece un familiar, además del impacto emocional aparece una cuestión inevitable: qué hacer con los bienes que dejó. Para que una propiedad, un vehículo o incluso una cuenta bancaria puedan transferirse legalmente a los herederos, es necesario iniciar un trámite judicial llamado sucesión. Aunque muchas familias lo postergan por miedo a los costos o a posibles disputas, los especialistas coinciden en que iniciar el proceso a tiempo ayuda a evitar conflictos y a ordenar el patrimonio de manera más simple. La sucesión es un proceso judicial que se tramita ante el juzgado correspondiente al último domicilio del fallecido y tiene como objetivo identificar a los herederos y transferir legalmente los bienes a su nombre. Puede ser de dos tipos: En este último caso, el orden legal suele comenzar por los hijos o descendientes, luego los padres o ascendientes, y finalmente otros familiares como los hermanos si no existen herederos directos. Hasta que la sucesión no se inicia y se resuelve, los bienes continúan legalmente a nombre del fallecido, lo que impide venderlos o transferirlos. Para comenzar el proceso, el abogado debe presentar ante el juzgado una serie de documentos básicos que acrediten el vínculo entre el fallecido y los herederos. Entre los principales requisitos se encuentran: Estos papeles permiten demostrar quiénes tienen derecho a la herencia y qué bienes integran el patrimonio que será transferido. Aunque cada caso puede tener particularidades, el trámite suele seguir una serie de etapas comunes. En muchos casos, si todos los herederos están de acuerdo, esta última etapa puede resolverse con mayor rapidez. Los plazos dependen principalmente de tres factores: la documentación disponible, la cantidad de bienes y el nivel de acuerdo entre los herederos. En términos generales: Los desacuerdos familiares, la falta de documentación o la aparición de herederos no previstos suelen ser las principales causas de demora. El costo total de una sucesión depende del valor de los bienes y de la complejidad del caso. Sin embargo, existen algunos gastos habituales. En muchas jurisdicciones, los honorarios de los abogados, se calculan como un porcentaje del patrimonio heredado. En la Ciudad de Buenos Aires, la escala orientativa puede ir aproximadamente entre 6% y 16,5% del valor total de los bienes, aunque también se puede pactar otro acuerdo con el profesional. Además de los honorarios, hay otros costos: Estos gastos suelen representar entre 1,5% y 2,5% del valor del patrimonio, dependiendo de la jurisdicción. Los especialistas recomiendan algunas prácticas que pueden ayudar a que el proceso sea más rápido y menos conflictivo: Cuando existe acuerdo familiar y la documentación está ordenada, la sucesión puede resolverse en plazos relativamente breves y sin mayores complicaciones.