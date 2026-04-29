Un enclave despoblado en el noroeste de España vuelve a acaparar la atención mediática. La despoblación rural, fenómeno que afecta a numerosos municipios del interior peninsular, presenta en esta ocasión un caso singular con posibilidades de transformación. En Zamora, una pareja de nacionalidad estadounidense ha adquirido el pueblo deshabitado de Salto de Castro con el propósito de convertirlo en un centro de turismo rural. El nuevo propietario es Jason Lee Beckwith, empresario norteamericano, quien junto a su pareja formalizó la adquisición del terreno por un monto estimado entre 300.000 y 350.000 euros. El poblado se localiza en los Arribes del Duero, muy próximo a la frontera con Portugal y destaca por su entorno natural excepcional. El plan contempla dos fases. En una primera instancia, se llevará a cabo la renovación de la zona de la iglesia y los espacios destinados a la hostelería. En una segunda etapa, se restaurarán las viviendas del pueblo. Según lo informado por el alcalde de Fonfría, Sergio López, el objetivo es preservar la identidad arquitectónica y cumplir con las normas ornamentales de la región. El pueblo incluye 44 casas, una escuela, un cuartel de la Guardia Civil, un bar, una iglesia y una hospedería. Esta última presenta un proyecto que prevé la oferta de 14 habitaciones, un salón común y una lavandería. Todo esto formará parte de un complejo destinado al turismo rural sostenible. Salto de Castro fue construido en los años 50 por la empresa Iberdrola. El objetivo principal del proyecto consistió en albergar a los trabajadores involucrados en la construcción de un embalse. Posteriormente a la finalización de las obras, las familias se trasladaron, resultando en un lugar deshabitado. A finales de los años 80, el despoblamiento fue total. Desde ese momento, el enclave quedó en desuso, aunque continuó siendo de propiedad privada. En el año 2000, Iberdrola llevó a cabo la venta del pueblo, sin embargo, el intento de reconversión hotelera jamás se realizó. La nueva iniciativa busca posicionar a Salto de Castro en el mapa del turismo internacional. Gracias a su ubicación dentro del Parque Natural de los Arribes del Duero, el destino tiene el potencial de atraer visitantes interesados en naturaleza, tranquilidad y experiencias rurales. El proyecto podría funcionar como modelo para otras áreas afectadas por la despoblación. La denominada “España vaciada” agrupa municipios con escasa población y servicios limitados. La reactivación de estos espacios mediante iniciativas privadas representa una de las estrategias contempladas para enfrentar el vacío demográfico.