El tránsito pesado se convirtió en uno de los principales problemas urbanos en muchas ciudades del conurbano bonaerense. La circulación constante de camiones de gran porte genera roturas en el asfalto, ruidos molestos, mayor contaminación y riesgos para peatones y ciclistas, lo que afecta directamente la calidad de vida de los vecinos.

En ese contexto, una nueva normativa en la provincia de Buenos Aires comenzó a aplicarse desde febrero y apunta a ordenar la circulación de camiones, limitar su paso por zonas residenciales y habilitar mecanismos de control y denuncia vecinal para quienes incumplan la ley.

La medida se implementó en un barrio del sur bonaerense donde, a partir de ahora, los camiones ya no podrán circular libremente por todas las calles. El objetivo es reducir el impacto negativo del transporte pesado en áreas urbanas densamente pobladas, aunque en una primera instancia no se difundió públicamente el nombre del distrito alcanzado.

¿En qué barrio ya no pueden circular los camiones?

Esta semana se confirmó un nueva medida en el partido de Lanús, donde el Municipio puso en marcha una nueva regulación para el tránsito pesado. Desde el 1 de febrero entró en vigencia la Ordenanza N° 13810/24, que redefine por dónde pueden circular los camiones dentro de la ciudad.

Según lo establecido, los vehículos de gran porte están obligados a transitar únicamente por la Red Primaria y Secundaria , quedando prohibido su paso por calles barriales que no formen parte de ese circuito oficial.

Hoy pasan por ese puente más de 1.000 camiones diarios.

La normativa establece que los vehículos de gran porte deberán respetar corredores habilitados específicos, evitando calles internas y zonas residenciales. Para salir de esos circuitos, las empresas deberán cumplir con requisitos formales y contar con una autorización especial otorgada por el municipio.

¿Qué establece dice la nueva norma sobre tránsito pesado?

La ordenanza indica que, para circular fuera de la red habilitada, las empresas deberán gestionar un permiso obligatorio de tránsito pesado a través del sitio oficial del Municipio. Esta autorización es clave para controles viales y fiscalización en la vía pública.

La nueva ordenanza busca mejorar el tránsito y evitar el impacto en las calles.

Además, se habilitó un canal de denuncias para los vecinos, quienes pueden reportar a las empresas o conductores que incumplan la normativa comunicándose con el 147. Esta herramienta busca fortalecer el control ciudadano y desalentar infracciones reiteradas.

Los beneficios de prohibir el tránsito de camiones

Desde el Municipio de Lanús explicaron que la iniciativa permitirá alcanzar estas ventajas:

mejorar la seguridad vial,

reducir accidentes,

disminuir el deterioro de calles

Evitar la circulación por zonas no preparadas para soportar el peso de camiones.

Otro de los beneficios señalados es la reducción del ruido y la contaminación ambiental, un reclamo histórico de los vecinos de zonas residenciales que convivían a diario con el paso constante de tránsito pesado.

Finalmente, remarcaron que la medida apunta a lograr una ciudad más ordenada y sustentable, donde el transporte de cargas tenga reglas claras y los barrios recuperen tranquilidad, con un rol activo de los vecinos en el control y cumplimiento de la normativa.