Comenzaron las pruebas del nuevo misil balístico de China: tiene un alcance de más de 8000 kilómetros y amenaza a las potencias mundiales

China ha realizado una prueba de lanzamiento de un misil balístico desde un submarino nuclear en el océano Pacífico, generando preocupación en varios países. El evento, ocurrido el 6 de julio de 2026, involucra al avanzado JL-3, un misil con alcance superior a los 8000 kilómetros que refuerza la capacidad estratégica de Pekín.

Este ensayo, descrito por China como rutinario, ocurre en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas en el Indo-Pacífico y pone en alerta a potencias como Estados Unidos, Australia y Japón. La demostración naval resalta el rápido avance militar chino y plantea interrogantes sobre el equilibrio de poder regional y global.

Comenzaron las pruebas del nuevo misil balístico de China: tiene un alcance de más de 8000 kilómetros y amenaza a las potencias mundiales Xinhua

¿Cómo es el nuevo y poderoso misil de China?

El 6 de julio de 2026, a las 12:01 hora local, un submarino nuclear chino lanzó con éxito un misil balístico de largo alcance hacia aguas internacionales del Pacífico sur. El proyectil portaba una ojiva de entrenamiento simulada y alcanzó con precisión la zona designada, según informó la agencia oficial Xinhua, en un comunicado reproducido por el Ministerio de Defensa.

Expertos identifican el arma como el JL-3 (Julang-3), un misil balístico intercontinental lanzado desde submarino (SLBM) de tercera generación con un alcance estimado entre 8000 y 14.000 kilómetros, suficiente para alcanzar el territorio continental de Estados Unidos desde aguas cercanas a China.

Este misil representa un salto respecto al JL-2 y mejora la disuasión nuclear marítima de China, permitiendo patrullas más seguras cerca de sus costas. La prueba coincide con ejercicios navales conjuntos con Rusia y se enmarca en la modernización de la flota de submarinos tipo 094.

Reacciones internacionales y preocupación regional

El lanzamiento generó inmediatas críticas de países del Pacífico. Australia lo calificó de “desestabilizador”, Japón expresó “serias preocupaciones” por el incremento de actividades militares chinas y Nueva Zelanda cuestionó su realización en la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur (Tratado de Rarotonga).

Taiwán advirtió que agrava las tensiones regionales. Estados Unidos monitoreó el evento y lo consideró de “gran preocupación”. La prueba ocurre poco después de un acuerdo de defensa entre Australia y Fiji, interpretado como un esfuerzo por contrarrestar la influencia china en la región. Rusia, en cambio, defendió el derecho soberano de Pekín a realizar estos ensayos.

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Las reacciones oficiales del gobierno chino

Según el comunicado oficial de la Marina del Ejército Popular de Liberación (PLA Navy) y la agencia estatal Xinhua, se trató de “un ejercicio rutinario anual” dentro del plan de entrenamiento militar. China enfatizó que notificó con antelación a los países involucrados, que el lanzamiento cumplió con el derecho internacional y que no estaba dirigido contra ningún país ni objetivo específico.

La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, pidió a la comunidad internacional no “sobreinterpretar” la maniobra, destacando su carácter profesional y seguro. Estos mensajes se repitieron en medios estatales como Global Times y CCTV.

Implicaciones geopolíticas y modernización del arsenal nuclear chino

Esta prueba subraya la ambiciosa modernización nuclear de China. Según informes del Pentágono, Pekín contaba con alrededor de 600 ojivas nucleares en 2024 y podría superar las 1000 hacia 2030. El JL-3 fortalece la “tríada nuclear” (tierra, aire y mar), mejorando la capacidad de segundo golpe.

Analistas ven en estos ensayos una demostración de estatus como potencia militar global y una señal disuasoria en medio de rivalidades con EE. UU. y aliados. Aunque China mantiene su política de “no primer uso”, el desarrollo de SLBM de largo alcance como el JL-3 cambia el cálculo estratégico en el Pacífico y obliga a una revisión de defensas regionales.