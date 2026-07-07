Tras años de abandono, reconstruyen una autopista clave en la unión de dos ciudades importantes de nuestro país.

El Gobierno de Santa Fe adjudicó la construcción de la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe “Brigadier Estanislao López” (A01). La obra forma parte del plan para ampliar uno de los corredores viales más usados del país.

Esta etapa suma 17,5 kilómetros de pavimentación nueva, entre el acceso a San Lorenzo centro y el Desvío Giardino, a la altura de Timbúes.

Cuánto va a costar la obra y quién la financia

El ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, la calificó como la obra vial más importante del Gran Rosario. Según explicó, el objetivo es conectar de forma más fluida el corredor por donde sale el 80% de los granos que exporta la Argentina.

Tras años de abandono, reconstruyen una autopista clave en la unión de dos ciudades importantes de nuestro país. Gobierno de la Provincia de Santa Fe

La inversión ronda los 70 mil millones de pesos. Se financia con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), aprobado en marzo de 2025 por hasta 150 millones de dólares.

El crédito tiene un plazo de amortización de 18 años y una tasa de interés del 5,8%. La empresa adjudicada, tras una licitación con 9 ofertas, fue Luis Losi S.A.

Qué pasó con la primera etapa del tercer carril

La primera etapa, entre Rosario y el acceso a San Lorenzo centro, ya está terminada. Fueron 16,5 kilómetros inaugurados en febrero pasado, con una inversión provincial que superó los 65 mil millones de pesos.

Ese tramo ya tiene sus 6 carriles habilitados y sumó una balanza de pesaje dinámico en el sentido hacia Santa Fe.

Los datos clave de la obra completa:

Extensión total: más de 34 kilómetros de tercer carril continuo desde Rosario.

Etapa 1: 16,5 km, Rosario a San Lorenzo centro, ya habilitada.

Etapa 2: 17,5 km, San Lorenzo a Timbúes, recién adjudicada.

Empresa a cargo: Luis Losi S.A.

Financiamiento: préstamo CAF por hasta USD 150 millones.

Según el administrador de Vialidad provincial, Pablo Seghezzo, cuando las dos etapas estén terminadas, sumadas a las obras portuarias en Timbúes, el corredor va a tener capacidad para absorber todo el volumen de carga que hoy exporta el país por esa zona.

En conclusión, la autopista Rosario-Santa Fe pasa de ser un corredor de dos manos a un eje de tres carriles continuos en más de 34 kilómetros, algo que impacta directo en el transporte de la principal producción exportable del país.