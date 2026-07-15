La ciudad de Sao Paulo en Brasil lleva adelante una de las obras de transporte público más importantes de América Latina con la construcción de la Línea 6-Naranja del metro.

El proyecto, desarrollado bajo un esquema de participación público-privada, unirá la zona norte con el centro de la ciudad mediante una traza de 15,3 kilómetros y 15 estaciones.

Además de ampliar la red ferroviaria, la nueva línea incorporará tecnología de operación de última generación y estaciones que alcanzarán una profundidad récord de hasta 65,7 metros.

Cuando esté completamente operativa, permitirá reducir de manera drástica los tiempos de viaje y mejorará la conectividad de cientos de miles de personas.

La Línea 6-Naranja tendrá las estaciones de metro más profundas de América Latina

Uno de los aspectos más llamativos de la obra es la profundidad que tendrán varias de sus estaciones. La más profunda será Itaberaba-Hospital Vila Penteado, ubicada a 65,7 metros bajo la superficie.

También se destacan Higienópolis-Mackenzie, con 64,9 metros, y Bela Vista, con más de 60 metros de profundidad. Estas cifras superan ampliamente a las estaciones más profundas que existen actualmente en Brasil.

La gran profundidad responde a un desafío de ingeniería: la nueva línea debe atravesar una ciudad densamente urbanizada sin interferir con edificios, otras líneas de metro ni redes de servicios subterráneos .

Para ello fue necesario diseñar túneles a mayor profundidad que en otros proyectos ferroviarios de la región.

La Línea 6-Naranja conectará Brasilândia, en el extremo norte de São Paulo, con la estación São Joaquim, en el centro de la ciudad, consolidándose como uno de los corredores de transporte más importantes del sistema metropolitano.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Viajes de apenas 23 minutos y más de 630.000 pasajeros por día

El principal beneficio para los usuarios será la importante reducción de los tiempos de traslado.

Un recorrido que actualmente demanda alrededor de 90 minutos en colectivo podrá completarse en 23 minutos cuando la línea funcione en toda su extensión .

Las estimaciones oficiales indican que el servicio movilizará hasta 633.000 pasajeros diarios, lo que aliviará la congestión del tránsito y disminuirá la presión sobre otras líneas del metro y los corredores de colectivos.

Cómo avanza la obra y qué falta para completar la nueva línea

La Línea 6-Naranja es considerada actualmente la mayor obra de infraestructura en ejecución de América Latina. El proyecto contempla una extensión de 15,3 kilómetros, 15 estaciones y forma parte de una concesión que combina inversión del Gobierno del Estado de São Paulo con capital privado.

Durante julio de 2026 comenzaron a funcionar las primeras seis estaciones —João Paulo I, Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca, SESC-Pompeia y Perdizes— en un esquema de operación asistida, mientras continúan los trabajos para completar el resto del recorrido hasta São Joaquim.

Una vez finalizada en su totalidad, la línea se convertirá en uno de los principales ejes del transporte público paulista, conectando barrios residenciales, centros universitarios, hospitales y áreas comerciales.

El proyecto también contempla futuras ampliaciones para extender el servicio hacia nuevos sectores de la ciudad y seguir fortaleciendo la red de metro de São Paulo.