Confirmado por Educación | El Gobierno decretó que no habrá clases por 14 días en preescolar, primaria y secundaria en junio

En esta noticia Paro docente de 72 horas: cuándo no habrá clases

Las escuelas públicas de Santa Cruz no tendrán clases normales durante los primeros tres días de la semana. La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) ratificó un paro provincial de 72 horas para los días lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de julio, paralizando la actividad en los distintos niveles educativos.

Paro docente de 72 horas: cuándo no habrá clases

La decisión fue tomada en el marco del Congreso Provincial de ADOSAC, donde las filiales consideraron insuficiente la pauta salarial planteada por la administración del gobernador Claudio Vidal. El sindicato exige una recomposición que garantice la aplicación de la cláusula gatillo atada a la inflación de la Patagonia, la actualización del valor punto y la devolución inmediata de los haberes descontados por medidas de fuerza previas.

A los reclamos salariales se suma la exigencia de intervenciones urgentes en materia de infraestructura escolar y sistemas de calefacción, un problema recurrente en los establecimientos de la provincia durante los meses de invierno.

La medida de fuerza gremial empalma directamente con el feriado nacional inamovible del jueves 9 de julio (Día de la Independencia). De esta manera, el dictado de clases se verá interrumpido durante casi toda la semana previa al reinicio de la actividad habitual el viernes 10 de julio, fecha que se mantiene como día hábil en el calendario oficial.