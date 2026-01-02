Confirmaron un feriado para el 5 de enero y se viene el primer fin de semana largo del año: a quién beneficia. Foto: Freepik

Después de Año Nuevo, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó un nuevo feriado para este lunes 5 de enero de 2026. De esta manera, llegará el primer fin de semana largo del año para descansar o hacer una escapada.

Tras los feriados nacionales por Navidad y Año Nuevo, que fueron ideales para cortar semana, ahora se decretó un día no laborable. Sin embargo, esta medida no afectará todo el territorio argentino.

Feriado el lunes 5 de enero, ¿quién tiene un fin de semana largo?

Este lunes 5 de enero se decretó un feriado en Carlos Tejedor, partido ubicado al oeste de la provincia de Buenos Aires. El mismo municipio lo confirmó a través de todas sus redes sociales oficiales.

“El Municipio de CARLOS TEJEDOR, informa que según la Resolución del Gobierno de la Provincia de BUENOS AIRES N.º RESO-2025-727-GDEBA-MGGP, a través de la Secretaria de Asuntos Municipales propicia declarar el LUNES 5 DE ENERO como DÍA NO LABORABLE en todas las localidades del distrito de Carlos Tejedor, por su aniversario fundacional”, indicaron.

¿Por qué es feriado este lunes 5 de enero?

El partido de Carlos Tejedor se creó mediante la Ley provincial N.º 2.901, sancionada y promulgada el 3 de enero de 1905. Su denominación rinde homenaje al doctor Carlos Tejedor, que se desempeñó como gobernador de la provincia de Buenos Aires, ministro de Relaciones Exteriores en la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, y reconocido jurista. Además, se le atribuye la elaboración del primer Código Penal de la Argentina.

Tejedor falleció en la ciudad de Buenos Aires, el 3 de enero de 1903, a los 86 años de edad. Apenas dos años después de su muerte, y como tributo a su trayectoria en la vida institucional del país, se promulgó la ley que dio origen al partido que hoy lleva su nombre.

El impulsor y fundador de la zona fue el doctor Alberto Honorio Almirón, propietario en 1905 de las tierras que conforman el actual distrito. Estos campos también incluían terrenos pertenecientes al antiguo Ferrocarril Oeste, donde funcionaba la estación terminal denominada Flora.

Con una clara visión de progreso, el doctor Almirón anticipó un desarrollo favorable para la región. Gracias a su iniciativa, se reservaron los espacios necesarios para la construcción de edificios públicos y áreas comunes, se gestionó con la empresa ferroviaria la habilitación de pasos a nivel y, por su propia cuenta, levantó un edificio destinado a escuela. De esta forma, sentó las bases para el crecimiento del futuro partido.

Todos los feriados de 2026

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles)

Marzo

Lunes 23 : día no laborable con fines turísticos

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1 : Día del Trabajador (feriado inamovible)

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 15 : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 : Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre