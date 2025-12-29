El inicio de 2026 trae dudas sobre el viernes 2 de enero. Muchos trabajadores se preguntan si será feriado nacional, pero la respuesta es clara: no habrá feriado en todo el país.

La medida aplica solo en Tucumán, donde se decretó asueto administrativo para empleados estatales y comunas rurales.

¿Qué implica el asueto en Tucumán?

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el Decreto N.º 3.935/1 que establece el descanso para la administración pública provincial. Esto permite que los estatales tucumanos sumen hasta 10 días consecutivos de descanso, combinando Navidad, Año Nuevo y el asueto del 2 de enero.

Este esquema incluye los días 24, 25 y 26 de diciembre, el 31, el 1 y el 2, lo que genera un período prolongado poco habitual en el calendario oficial.

Sector privado: ¿qué pasa el 2 de enero?

En empresas privadas, la decisión queda en manos del empleador. No existe obligación legal de otorgar el día libre, ya que no es feriado nacional ni día no laborable.

Por lo tanto, la mayoría de los trabajadores del sector privado deberá cumplir con su jornada habitual.

¿Habrá bancos abiertos el 2 de enero?

Sí. El viernes 2 de enero será día hábil bancario en todo el país. Las sucursales abrirán en horario normal para realizar operaciones. Los únicos días sin atención serán el 31 de diciembre y el 1 de enero, por asueto y feriado nacional respectivamente.

¿Qué pasa en Buenos Aires?

En la provincia de Buenos Aires no habrá asueto el 2 de enero. El único día con cierre administrativo será el 31 de diciembre. Por lo tanto, el viernes 2 será laborable como cualquier otro.

Calendario de feriados 2026 en Argentina

Para planificar el año, estos son los feriados inamovibles:

1 de enero : Año Nuevo

16 y 17 de febrero : Carnaval

24 de marzo : Día de la Memoria

2 y 3 de abril : Malvinas y Viernes Santo

1 de mayo : Día del Trabajador

25 de mayo : Revolución de Mayo

20 de junio : Paso a la Inmortalidad de Belgrano

9 de julio : Día de la Independencia

8 de diciembre : Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables: 17 de junio, 17 de agosto, 12 de octubre, 20 de noviembre.

Feriados turísticos: 23 de marzo, 10 de julio, 7 de diciembre.