La licencia de conducir es un documento clave para transitar las calles y rutas nacionales. La Ley Nacional de Tránsito detalla que los conductores a partir de cierta edad deberán cumplir un requisito obligatorio para poder renovar el carnet.

En este contexto, la normativa fue modificada por el Decreto 196/2025, por lo que cambiaron las condiciones para tramitarlo.

Qué requisito obligatorio deben cumplir los conductores para renovar la licencia

La normativa reciente explica que todos los conductores mayores de 65 años deberán aprobar un examen psicofísico para renovar la licencia.

La falta de este certificado podría derivar en el rechazo de la renovación, lo que inhabilitará al titular a conducir.

Licencia de conducir.

La ley establece distintos plazos para la duración del trámite:

Menores de 21 años: 5 años de validez.

De 21 a 65 años: 5 años de validez.

De 65 a 70 años: renovación cada 3 años.

Mayores de 70 años: renovación anual, sin excepciones.

Licencia de conducir.

Cómo es el examen psicofísico para renovar la licencia de conducir

Este examen es clave para tramitar el carnet sin importar la edad o la categoría del vehículo. Durante el proceso los médicos evaluarán ciertas condiciones de salud como la capacidad visual, auditiva, cognitiva, motriz, entre otros.

Cómo renovar la nueva licencia de conducir

La nueva credencial digital de la licencia podrá ser renovada siguiendo los siguientes pasos: