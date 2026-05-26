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La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite indispensable en la Ciudad de Buenos Aires. Anualmente, miles de conductores deben llevar a cabo esta gestión para poder circular.
No obstante, numerosos rechazos no son consecuencia de deficiencias mecánicas, sino de detalles básicos que pueden evitarse con la disposición de los elementos correctos.
Existe un artículo que frecuentemente se ignora al realizar la VTV, el cual puede resultar en una evaluación negativa. Esto conlleva la necesidad de solicitar un nuevo turno y repetir el proceso.
Rechazarán todas las VTV a los conductores que no tengan este elemento en su auto
Es importante aclarar que la falta de alguno de estos elementos puede resultar en no aprobar la VTV y la necesidad de someterse nuevamente al proceso de verificación.
Durante la revisión, los inspectores examinan el estado general del vehículo, así como la disponibilidad de elementos de seguridad obligatorios en el interior del automóvil.
Cuál es el elemento que no debe faltar en el auto
Uno de los elementos más significativos es el botiquín de emergencias, el cual debe hallarse dentro del habitáculo. Su falta puede ocasionar el rechazo en la verificación.
A esto se suman otros elementos que también son obligatorios en la Verificación Técnica Vehicular:
- Matafuegos en condiciones
- Balizas portátiles
- Cinturones de seguridad funcionando y abrochados.
La documentación necesaria para hacer la VTV
Es esencial presentarse con toda la documentación requerida para realizar la Verificación Técnica Vehicular, además de efectuar los controles en el vehículo.
Los requisitos indispensables son los siguientes:
- DNI vigente
- Licencia de conducir al día
- Seguro del vehículo vigente
- Constancia de pago del turno
- Cédula verde o azul (si corresponde)
- Título de propiedad del vehículo
En el proceso de la Verificación Técnica Vehicular, el personal responsable de las plantas lleva a cabo la inspección minuciosa y evaluación del correcto funcionamiento de los diversos componentes mecánicos del vehículo.
Qué es lo más importante en la inspección del auto
Los elementos que se consideran de mayor relevancia comprenden:
- Emisión de gases.
- Emisión de ruidos.
- Sistema de dirección y tren delantero.
- Sistema de frenos.
- Sistema de suspensión.
- Chasis.
- Neumáticos.
- Llantas.
- Luces.
- Seguridad y emergencia.
- Documentación del vehículo.
En caso de que se solucionen los problemas en el mismo día de la inspección original, se puede realizar la reverificación en ese momento, sin requerir un nuevo turno ni abonar nuevamente el trámite.
Si un vehículo no aprueba la Verificación Técnica Vehicular, el titular cuenta con un plazo de hasta 60 días hábiles para corregir las fallas detectadas y presentarse nuevamente en la misma planta para llevar a cabo una nueva revisión sin costo.
Sin embargo, si se excede el plazo de 60 días hábiles sin haber llevado a cabo la revisión correspondiente, será necesario iniciar el proceso desde el principio y pagar nuevamente la tarifa completa de la VTV.
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