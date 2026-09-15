El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) proporciona en su página oficial los requisitos que todo conductor en el estado debe cumplir respecto a sus multas de tránsito para evitar sanciones severas que puedan afectar la validez de su licencia de conducir.

En esta jurisdicción, las multas se reflejan en un sistema de puntos, cuya cantidad variará según la infracción cometida.

Cuando se sobrepase el límite de puntos permitidos en un período de dos años de conducción, la licencia de conducir será suspendida por las autoridades.

Retirarán las licencias de conducir a aquellos que no acrediten estar exentos de estas sanciones.

Conforme a lo estipulado por las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor constituye el mecanismo utilizado para “identificar y actuar sobre conductores de alto riesgo”.

En este contexto, aquellos que acumulen 11 puntos en un período de 24 meses experimentarán la suspensión de su licencia de conducir, lo que les impedirá continuar circulando legalmente con este documento.

Quienes sostengan que la infracción fue cometida por otra persona, podrán solicitar una audiencia.

Quienes acumulen 11 puntos en un período de 24 meses experimentarán la suspensión de su licencia de conducir, lo que les impedirá continuar circulando legalmente con este documento. Chat GPT

Licencias de conducir: metodología para el conteo de puntos por infracciones en el historial.

De acuerdo con la información proporcionada en la tabla oficial emitida por el DMV, los puntos asignados por infracciones se distribuyen de la siguiente manera:

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos

Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos

“Una suspensión definitiva implica la revocación del permiso de conducir o del privilegio de conducir por un período determinado,” aclara el DMV. En tales situaciones, se especificará la duración del período de suspensión.