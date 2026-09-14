La Ley Nacional de Tránsito establece una medida que todos los conductores deben tener en cuenta y que puede afectar a quienes circulen con su licencia de conducir vencida.

La normativa dispone que la autoridad de comprobación o aplicación debe realizar la retención preventiva de la licencia cuando el documento ya haya superado su fecha de vencimiento .

Por eso, quienes tengan que manejar deben revisar que su licencia se encuentre vigente antes de circular, ya que presentar un documento vencido puede derivar en su retención durante un control de tránsito.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre las licencias vencidas

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 contempla distintas situaciones en las que las autoridades pueden retener preventivamente una licencia de conducir.

El punto específico para quienes tienen el documento vencido aparece en el artículo 72, inciso b), punto 1, que establece la retención preventiva de las licencias habilitantes cuando “estuvieren vencidas”.

El artículo 72, inciso b), punto 1 de la Ley de Tránsito establece la retención preventiva de las licencias habilitantes cuando “estuvieren vencidas”. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

De esta manera, la fecha de vencimiento no es un dato meramente administrativo. Una vez superada, el conductor ya no cuenta con una licencia vigente para acreditar su habilitación para conducir.

Qué pasa si una persona circula con la licencia vencida

Si durante un control de tránsito la autoridad detecta que la licencia presentada está vencida, corresponde la retención preventiva del documento, de acuerdo con lo establecido por el artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito.

La medida es diferente de una suspensión de la licencia. En este caso, la norma habla específicamente de retención preventiva por encontrarse vencida.

Además, la legislación contempla otras situaciones que también pueden llevar a la retención de una licencia durante un control.

Entre ellas se encuentran:

Licencias vencidas .

Licencias que hayan caducado por un cambio de datos no denunciado oportunamente .

Documentos que no se ajusten a los límites de edad correspondientes.

Licencias adulteradas o que presenten una violación evidente de los requisitos exigidos.

Casos en los que exista una disminución evidente de las condiciones psicofísicas del titular.

Cuando el conductor se encuentre inhabilitado o suspendido para conducir.

Por eso, tener la licencia vencida puede generar una consecuencia concreta durante un control, incluso aunque el conductor no haya cometido otra infracción relacionada con su forma de manejar.

Cómo evitar la retención de la licencia de conducir

La principal recomendación para los conductores es verificar la fecha de vencimiento de la licencia y realizar la renovación correspondiente antes de que pierda vigencia.

La licencia funciona como la habilitación que permite conducir dentro de las condiciones establecidas por la normativa. Una vez vencida, el documento deja de acreditar una habilitación vigente.

Por este motivo, quienes tengan próxima la fecha de vencimiento deberían consultar los requisitos y los canales disponibles para realizar la renovación ante la autoridad que corresponda.

La Ley de Tránsito también establece otras situaciones específicas que pueden afectar la validez de una licencia, por lo que es importante mantener actualizada toda la información vinculada con el documento.