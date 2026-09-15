Palo a millones de conductores: el Gobierno dificultará la renovación del carnet de conducir para todos los nacidos entre 1956 y 1961.

El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) tienen el objetivo de optimizar el tráfico y mejorar la seguridad vial en España. Para alcanzar esta meta, los distintos organismos municipales presentan cambios constantes en distintos ámbitos de la movilidad, como reglas de tránsito o controles vehiculares. Uno de los factores esenciales de estos cambios se centra en la renovación de las licencias de conducir.

En este marco es que los conductores nacidos entre 1956 y 1961 se enfrentan a un nuevo cambio. Al ir cumpliendo los 65 años, el permiso deja de renovarse cada diez años para pasar a hacerlo cada cinco, lo que supone tener que afrontar el trámite y el reconocimiento médico con el doble de frecuencia que hasta ahora.

Se trata de la norma general que se aplica a todos los conductores a partir de esa edad. Aun así, para quienes acaban de llegar a los 65, supone un cambio real en la gestión de su permiso.

Las claves detrás del cambio para los plazos de renovación de la licencia de conducir.

Cómo cambia la vigencia del carnet a partir de los 65 años

El permiso de conducir de coche (categoría B) tiene una vigencia de 10 años hasta los 65. A partir de esa edad, el periodo se reduce a 5 años, tanto para los permisos de coche como para los de moto y motocicleta.

El motivo, según explica la Dirección General de Tráfico (DGT), es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para garantizar que la persona mantiene las capacidades necesarias para conducir con seguridad. No es un castigo, sino una forma de comprobar más a menudo que todo sigue en orden a medida que avanza la edad.

Conviene recordar, además, que la renovación puede hacerse desde tres meses antes de la caducidad sin perder días de validez, y que, aunque un permiso caducado se puede renovar sin exámenes, no se puede conducir legalmente mientras esté vencido.

Qué implica el reconocimiento médico durante la renovación del carnet de conducir. Shutterstock

Qué implica el reconocimiento médico

Aquí está la clave que suele generar confusión: el reconocimiento médico que hay que superar es exactamente el mismo a cualquier edad. No hay pruebas adicionales ni requisitos especiales por tener 65 años; lo único que cambia es que se pasa con más frecuencia.

De hecho, hay aspectos que juegan a favor del conductor mayor. Los mayores de 70 años están exentos de pagar la tasa de renovación, y si durante el reconocimiento se detecta alguna condición que aconseje un seguimiento más cercano, el permiso se renueva por un periodo menor, pero también se paga una tasa más baja.