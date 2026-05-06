Hay un nuevo feriado confirmado para el viernes 8 de mayo según el cronograma oficial de la Provincia de Buenos Aires y aplica únicamente para algunas localidades del país. Si querés saber para quiénes serán los tres días de descanso y cómo repercute en cada sector de trabajo seguí leyendo. El próximo viernes 8 de mayo será no laborable para: Los ciudadanos de aquellas localidades contarán con tres días de descanso: viernes 8 de mayo, sábado 9 de mayo, y domingo 10 de mayo. Los trabajadores se verán afectados de la siguiente manera: La Virgen de Lujan, patrona de Argentina, tiene una celebración especial cada 8 de mayo porque miles de fieles se congregan en la Basílica de Luján, a unos 70 kilómetros al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para rendirle homenaje, ofrecer oraciones, agradecerle y pedir por su intercesión. La Virgen de Luján se convirtió en un símbolo para los argentinos en 1630, cuando dos imágenes de la Purísima Concepción de María llegaron desde Brasil al puerto de Buenos Aires. Una de ellas fue transportada en carreta hacia Santiago del Estero, se detuvo misteriosamente en las orillas del río Luján y los bueyes que tiraban de la carreta no pudieron moverla. En ese momento los transportistas se dieron cuenta que la Virgen quería quedarse en ese lugar, lo que se convirtió en la Virgen de Luján. Años más tarde, en 1887, el Papa León XXII coronó a la Virgen como “Nuestra Señora de Luján”, consagrándola como la patrona de la feligresía católica argentina. Asimismo, el Poder Ejecutivo de la Nación la declaró patrona de las rutas argentinas en 1944, de la Policía Federal Argentina en 1946 y de los ferrocarriles argentinos en 1948. Cada año, miles de fieles y seguidores de la Virgen de Luján realizan la tradicional peregrinación hacia Luján desde el Santuario de San Cayetano en Liniers hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján como una manifestación de fe y de devoción.