Tras el fin de semana largo por el Día del Trabajador, un grupo de argentinos volverá a disfrutar de un feriado el 12 de mayo. La jornada de descanso se dará en la previa del finde XL por el Día de la Revolución, ideal para aprovechar y recargar energías. En este caso no se trata de un asueto a nivel nacional, sino de un descanso en dos localidades de la provincia de Buenos Aires. El próximo 12 de mayo será feriado en los partidos de General Rodríguez y Coronel Rosales por su aniversario fundacional. Si bien no se trasladará al lunes anterior o viernes próximo para formar un fin de semana largo, será una jornada ideal para recargas energías. La fecha beneficia en específico a los trabajadores de la administración pública y algunos sectores privados. En caso de los particulares, será el empleador quien decidirá si se debe asistir al centro de trabajo o no. El calendario oficial de feriados y días no laborables del corriente año quedó de la siguiente manera: