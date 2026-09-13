Los argentinos que viven o viajan a Italia deberán prestar especial atención si visitan Cerdeña. La isla reforzó las normas para proteger sus playas y algunas infracciones pueden terminar en multas de hasta 10.000 euros .

La medida alcanza desde tirar basura hasta llevarse arena o piedras de la costa. También existen sanciones por ingresar con vehículos a zonas protegidas o acampar fuera de los lugares autorizados.

Multas de hasta 10.000 euros por tirar basura

Tirar residuos en las playas de Cerdeña puede generar multas de entre 1.000 y 10.000 euros. Para pequeños desechos, como colillas, tickets, chicles o pañuelos, la sanción va de 30 a 150 euros.

La medida busca evitar que estos residuos terminen contaminando el ecosistema costero.

Tirar residuos en las playas de Cerdeña puede generar multas de entre 1.000 y 10.000 euros. Fuente: ShutterStock

Cuánto cuesta llevarse arena o piedras de la playa

Otra de las prohibiciones más importantes es retirar arena, piedras, guijarros o conchas de las playas. La multa puede alcanzar los 3.000 euros.

También está prohibido ingresar con vehículos a playas y dunas o dañarlas. En estos casos, las sanciones pueden ir de 100 a 1.000 euros.

También está prohibido acampar fuera de las zonas habilitadas

Quienes quieran pasar la noche en la costa deberán hacerlo únicamente en los lugares autorizados. Acampar fuera de esas áreas puede costar entre 100 y 250 euros.

Las reglas forman parte de las medidas ambientales vigentes para proteger las playas y dunas de Cerdeña.