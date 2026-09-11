Durante décadas, el número Pi fue una de las constantes matemáticas más conocidas de la ciencia. Sin embargo, un grupo de físicos y matemáticos encontró una nueva manera de representarlo que podría ayudar a simplificar cálculos extremadamente complejos vinculados con la interacción de partículas.

El hallazgo no significa que haya cambiado ni que el tradicional 3,14 haya dejado de ser válido. Lo novedoso está en la forma de obtener y utilizar el número dentro de determinados cálculos de física teórica , donde las ecuaciones pueden volverse especialmente difíciles de resolver.

La investigación comenzó a llamar la atención a partir de un trabajo publicado en 2024 por los físicos Arnab Priya Saha y Aninda Sinha. Desde entonces, nuevos estudios ampliaron aquella propuesta y encontraron conexiones con otras áreas de la matemática y la física, entre ellas la teoría de cuerdas y la teoría conforme de campos.

Qué descubrieron los científicos sobre el número Pi

Pí es un número irracional: su expresión decimal continúa indefinidamente y no puede escribirse como una fracción exacta de dos números enteros. Por eso, aunque habitualmente se utilice 3,14 o una cantidad mayor de decimales, esas cifras son solamente aproximaciones.

La novedad de esta investigación no consiste en encontrar otro valor, sino en obtener una representación mediante una serie matemática.

Una serie es una sucesión estructurada de términos que puede utilizarse para aproximarse progresivamente a un determinado resultado. Cuando una serie converge, sus términos permiten acercarse cada vez más al valor que se busca.

Este tipo de representaciones resulta especialmente importante en problemas donde se necesita trabajar con una precisión muy elevada. En lugar de utilizar simplemente una cantidad limitada de decimales, los investigadores pueden aprovechar la estructura matemática de la serie dentro de ecuaciones mucho más complejas.

Una investigación científica encontró una nueva forma de trabajar con el número Pi que podría facilitar algunos de los cálculos más complejos de la física de partículas.

La fórmula apareció al intentar simplificar un problema de física

El origen del hallazgo está relacionado con los llamados amplitudes de dispersión, herramientas matemáticas utilizadas por los físicos para describir las posibles interacciones entre partículas.

Saha y Sinha buscaron una manera más eficiente de organizar estos cálculos. Para hacerlo, combinaron elementos provenientes de los diagramas de Feynman —utilizados para representar interacciones entre partículas— con la función beta de Euler, que también aparece en determinados desarrollos relacionados con la teoría de cuerdas.

De esa combinación surgieron expresiones en forma de series que permiten representar determinados resultados de manera convergente.

La importancia del trabajo está precisamente ahí: aparece de una manera que puede integrarse en una estructura matemática diseñada para abordar cálculos físicos muy difíciles. No se trata de reemplazar la constante conocida, sino de encontrar una herramienta alternativa para trabajar con ella dentro de determinados problemas.

Por qué el hallazgo puede ser importante para la física

La investigación no implica que todos los cálculos de física vayan a cambiar de inmediato ni que exista una nueva versión universal de Pi. Su posible impacto está en un ámbito mucho más específico: la optimización de cálculos teóricos relacionados con partículas, teoría de cuerdas y amplitudes de dispersión.

Por ahora, se trata de una línea de investigación especializada y no de una fórmula que vaya a sustituir las herramientas matemáticas utilizadas habitualmente por científicos e ingenieros. Su valor está en mostrar que una constante tan conocida como π puede aparecer de formas inesperadas cuando se exploran nuevas estructuras matemáticas para resolver problemas de física fundamental.