Uno de los puntos turísticos más emblemáticos de la costa argentina atraviesa una transformación histórica. El Gobierno bonaerense confirmó el avance de la renovación integral de la Rambla de Mar del Plata, una obra que modificará gran parte del frente costero y busca recuperar uno de los espacios más representativos de la ciudad. La intervención abarcará distintos sectores del tradicional paseo marítimo, incluyendo las recovas del Casino Central, el Hotel Provincial, la Plaza Bristol y sectores cercanos al Skate Park. Según informaron desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense, el proyecto demandará una inversión superior a los $ 21.400 millones y se convertirá en la primera puesta en valor integral desde la inauguración original de la Rambla, realizada en 1941. La remodelación apunta a recuperar la estética histórica del paseo diseñado por Alejandro Bustillo, pero incorporando infraestructura moderna y mejoras urbanas. Entre los principales cambios previstos aparecen: También se proyectan áreas gastronómicas al aire libre y sectores peatonales con mayor circulación frente al mar. La segunda etapa del proyecto se concentrará especialmente en las recovas del Casino y del Hotel Provincial, incluyendo: Además, se renovarán instalaciones eléctricas, cielorrasos y sistemas de agua corriente. La Provincia oficializó el llamado a licitación para la segunda fase y la apertura de sobres fue fijada para el 27 de mayo. Mientras tanto, la primera etapa ya se encuentra en ejecución con tareas de: El objetivo del proyecto no solo apunta a preservar un patrimonio histórico nacional, sino también a mejorar la experiencia de los millones de turistas que visitan Mar del Plata cada año. Según datos oficiales, más de 3 millones de personas circulan anualmente por esta zona del frente costero. Por eso, las autoridades remarcaron que la obra busca optimizar la seguridad peatonal, ordenar la circulación y recuperar la identidad original de la Rambla. Uno de los puntos destacados del proyecto es la restauración de las tradicionales baldosas originales. Para replicarlas, especialistas y técnicos realizaron estudios específicos sobre composición, color y textura, con el objetivo de fabricar nuevas piezas idénticas a las históricas y mantener el diseño tradicional del paseo marítimo.