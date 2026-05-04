Con una inversión que ronda los u$s 30 millones para la zona de Cuyo, el Gobierno provincial prepara una megaobra para la terminal internacional Francisco Gabrielli y dará un salto histórico. No solo se trata de una ampliación del aeropuerto, sino de una transformación en la forma en que el turista llega a la región del vino. La transformación de esta zona aeroportuaria se centra en una ampliación del 40% de su capacidad operativa, lo que permitirá procesar hasta 3,5 millones de pasajeros anuales mediante la refuncionalización de salas de embarque y áreas de Migraciones. El proyecto, que forma parte de una inversión regional multimillonaria, destaca por la histórica integración del Metrotranvía, que conectará la terminal aérea directamente con el centro de la ciudad. Expansión del 40% en capacidad operativa Las obras, que entraron en su fase más fuerte este semestre, buscan llevar la capacidad de procesamiento de 2,5 a 3,5 millones de pasajeros anuales. El único aeropuerto del país con “tren a la puerta” Este es el avance más disruptivo. Las obras de extensión del Metrotranvía ya presentan un avance superior al previsto. Nodo San Rafael y conectividad regional Para completar el círculo de los u$s 30 millones, el aeropuerto de San Rafael (Santiago Germanó) también finaliza sus renovaciones. Con una nueva terminal de 2.350 m², el sur provincial podrá recibir aeronaves de mayor porte como los Boeing 737-800, potenciando el turismo en el Cañón del Atuel. Desde el sector aerocomercial, compañías como JetSmart y Flybondi ya han anunciado incrementos en sus frecuencias, aprovechando que la nueva infraestructura elimina los “cuellos de botella” que sufría la terminal en años anteriores. “Mendoza ya no es solo una parada; es un Hub regional que compite directamente con Santiago de Chile por el tráfico del Cono Sur”, aseguran analistas del sector.