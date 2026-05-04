El Gobierno de la provincia de Mendoza anunció la construcción de un nuevo puente en el Acceso Sur a la altura de la calle Aristóbulo del Valle. La obra tendrá un costo de u$s 5 millones y tendrá como principal objetivo descongestionar arterias importantes como Rawson y Sarmiento para terminar con el tráfico para siempre. El gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció en una conferencia de prensa el pasado 1 de mayo la construcción del nuevo puente a la altura de la calle Aristóbulo del Valle en Godoy Cruz. La inversión demandará cerca de u$s 5 millones que serán financiados con el Fondo del Resarcimiento para beneficiar de forma directa a más de 20.000 usuarios. El proyecto prevé la conexión de las laterales este y oeste, al mismo tiempo que estará acompañado por rotondas y terraplenes para facilitar los cruces. Desde la subsecretaria de Infraestructura explicaron en una conferencia que ya se publicaron los borradores de los pliegos de esta licitación, por lo que el proceso podría lanzarse próximamente. En otro tramo del discurso, Cornejo explicó que no se trata de una obra aislada, sino de una pieza clave dentro de una red de mejoras que buscan transformar la experiencia de los vecinos y transeúntes. En los últimos 12 meses la provincia de Mendoza ejecutó cerca de 443 kilómetros de obras entre rutas, calles secundarias, puentes, ordenadores y manteamiento de caminos. La inversión alcanzó los $ 326.000 millones y 340 kilómetros de los trabajos fueron realizados por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Por su parte, otro poco más de 100 kilómetros forma parte de la intervención sobre la Ruta Nacional 143 bajo la órbita de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.