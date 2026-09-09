República Dominicana, México y Panamá limitan el ingreso de extranjeros cuyo pasaporte no cumpla con la vigencia mínima estipulada por cada nación. Aquellos que pospongan la renovación del documento pueden encontrarse imposibilitados de abordar el vuelo o de cruzar la frontera, incluso si disponen de reservas confirmadas.

La Dirección General de Migración de la República Dominicana, el Instituto Nacional de Migración de México y el Servicio Nacional de Migración de Panamá son las entidades responsables de establecer estos requisitos. Cada país determina un plazo diferente de vigencia y condiciones particulares para permitir el ingreso a su territorio.

¿Qué periodo de validez de pasaporte exige cada nación?

Panamá requiere un mínimo de tres meses de validez a partir de la fecha de ingreso , esto se aplica de manera rigurosa en los puestos migratorios.

México, por su parte, requiere un pasaporte en vigencia durante toda la estadía del viajero, aunque se advierte que ciertas aerolíneas exigen 3 meses de validez.

Finalmente, República Dominicana establece como norma general seis meses de vigencia , aunque ha habilitado una excepción vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta disposición permite la entrada con un pasaporte válido solo por la duración de la estadía a nacionales de un grupo específico de países.

Contar con un pasaporte vigente es esencial para viajar internacionalmente.

¿Qué naciones están beneficiadas por la excepción de República Dominicana?

La excepción de República Dominicana no se extiende a todas las nacionalidades: se circunscribe a un listado específico definido por la Dirección General de Migración.

Unión Europea

Reino Unido

Estados Unidos

Canadá

Brasil

Chile

Argentina

Colombia

Ecuador

¿Qué ocurre si el pasaporte no cumple con el requisito de vigencia?

La falta de cumplimiento con la vigencia mínima podría resultar en que la aerolínea impida el embarque en el aeropuerto de origen. Esto podría también ocasionar el rechazo del ingreso al llegar al destino, aun en el caso de contar con reservas de hotel o boletos ya adquiridos.