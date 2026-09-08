El Cronista | Shutterstock y EFE.

Los viajeros de California, Nueva York, Texas, Florida y el resto de Estados Unidos que planeen viajar internacionalmente en septiembre deben prestar especial atención al documento de viaje que presentan antes de salir del país.

La tarjeta pasaporte, conocida como passport card, es una identificación que acredita tanto la ciudadanía estadounidense como la identidad del titular. No obstante, tiene una limitación fundamental: no es válida para viajar en avión fuera de Estados Unidos.

Qué es la tarjeta pasaporte y para qué sirve

La tarjeta pasaporte es un documento de plástico, del tamaño aproximado de una tarjeta de crédito y sin páginas de visas.

No obstante, puede utilizarse para viajar a Canadá, México, Bermudas y determinados destinos del Caribe, siempre que el viaje se realice por tierra o por mar.

Tiene la misma duración en validez que el libro pasaporte:

10 años para los adultos

5 años para los menores de 16

La libreta pasaporte es la única que permite realizar vuelos internacionales. Shutterstock

Diferencia entre el libro pasaporte y la tarjeta pasaporte

La principal diferencia radica en que el libro pasaporte permite realizar viajes internacionales por

Aire

Tierra

Mar

La tarjeta pasaporte, en cambio, sólo puede utilizarse para ciertos viajes terrestres y marítimos.

Esto significa que para salir de Estados Unidos sólo se aceptará la libreta pasaporte y ningún otro ejemplar.