En Estados Unidos, quienes quieran tramitar un pasaporte tienen que presentarse con cita previa en una Oficina de Aceptación de Solicitudes de Pasaporte o alguna de las fechas especiales de las “ferias de pasaporte” que se celebran en varios estados.

El Departamento de Estado detalla los requisitos que se deben cumplir y la documentación que se necesita presentar para solicitar un nuevo pasaporte de adulto de vigencia completa.

¿Qué documentación se debe presentar para solicitar un nuevo pasaporte?

Para solicitar un pasaporte estadounidense nuevo, el Gobierno exige que el trámite se realice de manera presencial y que el solicitante presente una serie de documentos que permitan comprobar su ciudadanía e identidad.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Prueba de ciudadanía estadounidense como:

Certificado de nacimiento Certificado de naturalización Otro documento admitido por el Departamento de Estado.

Documento de identidad con fotografía.

Fotocopia del frente y reverso de los documentos originales utilizados para acreditar ciudadanía e identidad.

Fotografía para pasaporte que cumpla con los requisitos oficiales.

Pago de las tarifas:

Libro de pasaporte: $130 Tarjeta de pasaporte: $30 Libro y tarjeta de pasaporte: $160



Independientemente del tipo de documentación elegida, se debe abonar la tarifa de aceptación de $35.

Para solicitar un pasaporte estadounidense nuevo, el Gobierno exige que el trámite se realice de manera presencial y que el solicitante presente una serie de documentos que permitan comprobar su ciudadanía e identidad. Chat GPT / Magnific

Formulario DS-11: todo lo que necesitas saber sobre cómo presentarlo

El Formulario DS-11 es la solicitud que se debe presentar para tramitar el pasaporte estadounidense. Es el que deben completar quienes lo solicitan por primera vez y quienes no cumplen con los requisitos de elegibilidad para acceder a una renovación .

Puede completarse a través de la herramienta en línea que se encuentra en la página oficial del Departamento de Estado o descargando e imprimiendo el Formulario para rellenarlo a mano. En ambos casos, no se debe firmar el DS-11 hasta que el agente de la oficina de aceptación se lo indique.

¿Dónde presentarse para tramitar el pasaporte estadounidense?

Para solicitar un pasaporte nuevo, la persona debe presentarse en una oficina o centro autorizado para aceptar solicitudes de pasaporte que se puede localizar los establecimientos más cercanos usando el código postal.

Para quienes se encuentran fuera de Estados Unidos, el procedimiento es diferente: deben ponerse en contacto con la embajada o consulado estadounidense más cercano y seguir las instrucciones correspondientes para tramitar el documento desde el extranjero.