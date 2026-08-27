Las Fuerzas Armadas ya preparan una nueva etapa de incorporación y miles de jóvenes deberán estar atentos a los requisitos establecidos para ingresar.

Quienes sean seleccionados para el Servicio Militar Voluntario deberán asumir un compromiso formal de permanencia y cumplir con las condiciones fijadas por la normativa.

La convocatoria pone el foco en los jóvenes en edad de incorporarse a las Fuerzas Armadas, con un proceso que contempla capacitación militar, beneficios y un compromiso de servicio.

Servicio Militar Voluntario: qué cambia para los jóvenes

El régimen vigente establece que el ingreso al Servicio Militar es voluntario. No se trata de un reclutamiento obligatorio general para todos los jóvenes.

Cada una de las Fuerzas Armadas determina las oportunidades de incorporación de acuerdo con sus necesidades de servicio. El proceso incluye la inscripción y la verificación de los requisitos establecidos por la normativa.

En el caso del Ejército, actualmente se exige tener entre 18 y 24 años al momento de realizar el curso de admisión, ser ciudadano argentino, contar con estudios primarios completos y no registrar antecedentes penales.

El compromiso que deben firmar los soldados voluntarios

(foto: archivo)

Uno de los puntos centrales del régimen es el compromiso de servicio.

Después de aprobar el curso de admisión, el voluntario es dado de alta en comisión por un período máximo de dos años. Durante ese tiempo recibe instrucción y desarrolla las tareas correspondientes dentro de la Fuerza.

La Fuerza Aérea también informa que sus soldados voluntarios ingresan mediante la firma de un compromiso de servicio por dos años y que, al finalizar ese período, pueden renovarlo bajo determinadas condiciones hasta alcanzar los 28 años como máximo.

¿Hasta qué edad se puede permanecer en las Fuerzas Armadas?

Los 28 años constituyen el límite previsto para la permanencia dentro del régimen de Servicio Militar Voluntario.

La Ley 24.429 establece que quienes manifiesten su intención de continuar incorporados pueden hacerlo de acuerdo con las necesidades de cada Fuerza y las aptitudes demostradas, hasta esa edad.

La reglamentación actualizada dispone que cuando el Soldado Voluntario cumple 28 años durante el período correspondiente, el compromiso no puede renovarse y se produce su baja al finalizar el año calendario.

Qué beneficios reciben los soldados voluntarios

El ingreso no implica solamente instrucción militar. Quienes son incorporados acceden a distintos beneficios laborales y sociales.

Entre ellos se encuentran:

Haber mensual y suplementos.

Cobertura sanitaria y social.

Aportes previsionales.

Capacitación y formación en distintos oficios.

Posibilidad de completar los estudios secundarios.

Certificaciones oficiales de competencias laborales.

Posibilidad de continuar una carrera dentro de las Fuerzas Armadas.

El régimen también contempla la certificación oficial de los oficios y competencias adquiridos durante la permanencia, incluso para quienes no hayan completado sus estudios secundarios.

Servicio Militar 2026: no es obligatorio para todos los jóvenes

A diferencia de lo que puede sugerir el regreso de las convocatorias, el régimen actualmente vigente continúa siendo de carácter voluntario.