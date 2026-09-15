Confirmado por la Resolución 6326 | Extienden las clases: suman horas y todos los estudiantes tendrán una nueva jornada obligatoria.

Miles de alumnos comenzarán a estudiar jornadas completas tras la decisión de la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE).

La extensión de las clases aplica para las escuelas de gestión estatal, instituciones que ampliarán su jornada a 7 horas de actividad presencial.

La medida implica sumar dos horas y media más a la jornada habitual de 4,5 horas que tiene Mendoza, que es media hora más de cátedras comparado al resto del país .

¿Qué estudiantes comenzarán a tener jornada completa en Mendoza?

La medida ya alcanza a 230 establecimientos educativos bajo esta modalidad en Mendoza. La propuesta incluye a todos los estudiantes de 1° a 7°, quienes pasarán a tener una jornada educativa de 7 horas.

La decisión fue confirmada mediante la Resolución 6326 en el marco del programa “Hacia la universalización de la Jornada Extendida o Completa” que se aplica a las instituciones primarias dependientes de la DGE.

Uno de los principales objetivos del programa es impulsar las acciones necesarias para conseguir una jornada escolar mínima de 35 horas.

Confirmado por la Resolución 6326 | Extienden las clases: suman horas y todos los estudiantes tendrán una nueva jornada obligatoria. Ayuntamiento de Lleida

Cómo se aplicará la nueva jornada completa para los estudiantes mendocinos

Para definir la inclusión de los establecimientos se priorizará la capacidad y posibilidad edilicia necesaria para albergar a los estudiantes entre las 08:00 y las 15:00.

En la misma línea, se evalúa la posibilidad de cubrir el almuerzo de los estudiantes.

Por qué se extendió la jornada escolar a 7 horas

La nueva jornada escolar de 7 horas priorizará el fortalecimiento de la producción escrita, la comprensión lectora y la alfabetización matemática y científica.

De esta manera, las familias deberán consultar en las escuelas sobre si quedan afectadas por la medida para adecuar los horarios de los alumnos.