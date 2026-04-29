Un estudio de Harvard Medical School destacó que no alcanza con hacer un solo tipo de actividad física para mantenerse saludable. Para mejorar la calidad de vida y aumentar la longevidad, es clave combinar distintos tipos de ejercicios que trabajen el cuerpo de manera integral. El ejercicio aeróbico es uno de los pilares fundamentales. Actividades como caminar, correr o andar en bicicleta ayudan a mejorar la capacidad cardíaca y pulmonar, además de aumentar la resistencia física. También contribuyen a regular la presión arterial y mejorar la circulación. El entrenamiento de fuerza es otro componente esencial, especialmente con el paso del tiempo. Este tipo de ejercicios permite recuperar masa muscular, fortalecer los huesos y facilitar tareas cotidianas como levantar objetos o subir escaleras. Por su parte, los estiramientos son fundamentales para mantener la flexibilidad. Ayudan a reducir la rigidez muscular, mejorar el rango de movimiento y prevenir lesiones, algo clave para conservar la movilidad a lo largo de los años. Finalmente, los ejercicios de equilibrio cumplen un rol central en la prevención de caídas. Actividades como el yoga o el tai chi ayudan a mejorar la estabilidad y la coordinación, especialmente en adultos mayores. Incorporar estos cuatro tipos de actividad en la rutina diaria no solo mejora el estado físico, sino que también impacta en la salud general y el bienestar. Según los especialistas, muchas personas tienden a enfocarse solo en el ejercicio que más les gusta o les resulta más cómodo. Sin embargo, esto puede dejar de lado aspectos importantes del bienestar físico. Combinar ejercicios aeróbicos, de fuerza, estiramiento y equilibrio permite trabajar el cuerpo de forma completa. Esta integración no solo mejora el rendimiento físico, sino que también ayuda a mantener un bienestar general que potencia la calidad de vida a lo largo del tiempo.