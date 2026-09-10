Confirmado por las Fuerzas Armadas: arranca el servicio militar obligatorio para los nacidos en 2008: durará un año y recibirán un salario mínimo

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En la actualidad, el servicio militar en Colombia se encuentra regulado por la Ley 1861 de 2017, la cual ha propiciado una modernización del sistema de reclutamiento. A través de esta legislación, se han dispuesto nuevas compensaciones económicas y se han diseñado diversas excepciones aplicables a ciertos grupos de ciudadanos.

La normativa vigente establece que todos los ciudadanos deben aclarar su situación militar a partir de los 18 años. Este procedimiento se lleva a cabo bajo la supervisión de entidades tales como el Ejército Nacional de Colombia y otras organismos de seguridad del Estado, quienes son responsables de organizar las convocatorias y verificar a aquellos que deben cumplir con la incorporación.

En Colombia, el servicio militar es catalogado como una obligación legal para los hombres al alcanzar la mayoría de edad. Cada año, una considerable cantidad de jóvenes deben presentarse ante las autoridades para definir su situación militar, lo que determina si se integrarán a las Fuerzas Armadas, si quedan exentos o si deben cumplir con otros requisitos establecidos por la ley.

¿Quiénes deben cumplir servicio militar en Colombia 2026?

En Colombia, el servicio militar es un requerimiento para los hombres entre los 18 y 24 años. Al alcanzar la mayoría de edad, los ciudadanos están obligados a comparecer ante las autoridades competentes a fin de esclarecer su situación militar, un procedimiento que establece si deben enlistarse en el servicio o si poseen alguna de las exenciones estipuladas por la ley.

Las mujeres, por otro lado, no están sujetas a la obligación de cumplir con este servicio; no obstante, tienen la posibilidad de realizarlo de forma voluntaria si aspiran a integrar las fuerzas militares o contribuir en programas de apoyo institucional. Las convocatorias para este proceso se llevan a cabo de manera regular y están dirigidas a jóvenes de determinadas cohortes de nacimiento.

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Duración del servicio militar en 2026

La duración del servicio militar se encuentra supeditada al perfil del conscripto. Por lo general, los individuos que han culminado la educación secundaria llevan a cabo un servicio de 12 meses, mientras que aquellos que no cuentan con el título de bachiller pueden ampliar su período hasta 18 meses.

Durante este lapso, los soldados desarrollan funciones de apoyo a las Fuerzas Armadas, lo que conlleva la realización de tareas de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y programas comunitarios en diferentes regiones del país.

¿Fechas de incorporación al servicio militar en Colombia 2026: calendario y requisitos?

El Ejército Nacional ha ratificado que, para el año 2026, se llevarán a cabo cuatro periodos oficiales de incorporación:

Del 1 al 28 de febrero de 2026.

Del 1 al 27 de mayo de 2026.

Del 1 al 28 de agosto de 2026.

Del 1 al 28 de octubre de 2026.

El periodo de incorporación en agosto se corresponde con la tercera convocatoria del año y se orienta a aquellos ciudadanos que reúnan los requisitos establecidos por la normativa vigente y sean considerados aptos durante el proceso de selección.

Cuánto se gana en el servicio militar

En los años recientes, el Estado colombiano ha incrementado los incentivos económicos dirigidos a aquellos que cumplen con esta responsabilidad. Los jóvenes que participan en el servicio militar reciben una bonificación mensual que actualmente equivale a un salario mínimo, además de alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante toda la duración del servicio.

Al concluir su servicio, los soldados también reciben un pago complementario por licenciamiento junto con asistencia para su reintegración a la vida civil. Estos beneficios tienen como finalidad valorar el tiempo invertido en la defensa del país y mejorar las condiciones para aquellos que se suman a las fuerzas militares.

La normativa vigente en Colombia establece diversas excepciones que facultan a ciertos ciudadanos a ser exonerados del servicio militar. Entre ellas se contemplan aquellas personas que presentan condiciones médicas o discapacidades físicas que les impiden cumplir con los requisitos del servicio.

Adicionalmente, los hombres que se hallan casados o son padres también pueden estar exentos, así como aquellos que proveen sustento a sus padres o hermanos. También se considera a los miembros de comunidades indígenas que residen en sus territorios y a religiosos afiliados a instituciones reconocidas. En varios casos, los ciudadanos tienen la alternativa de pagar una cuota de compensación militar para regularizar su situación sin la obligación de realizar el servicio.