Los conductores de la provincia de Córdoba deben prestar atención a la vigencia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) durante 2026. El régimen provincial establece diferentes plazos según el tipo de vehículo, su uso y, en determinados casos, su antigüedad.

La obligación está contemplada en el Decreto Nº 318/07, reglamentado por la Ley N° 8560, que estipula la normativa provincial de tránsito . Su artículo 35 establece que los vehículos radicados en Córdoba deben contar con la RTO aprobada.

Es importante no confundir este régimen con los cambios realizados recientemente a nivel nacional. Los nuevos plazos del régimen nacional no deben trasladarse automáticamente al sistema provincial cordobés.

RTO en Córdoba: qué deben tener en cuenta los conductores en 2026

Para los vehículos de uso particular, el régimen cordobés establece que la RTO tiene una vigencia de 12 meses desde la fecha en que se realiza la revisión.

Los conductores de la provincia de Córdoba deben prestar atención a la vigencia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) durante 2026. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Esto alcanza a unidades particulares como automóviles, motocicletas y camionetas radicadas en la provincia. Por eso, durante 2026, el conductor debe controlar la fecha de vencimiento que figura en su certificado.

Los vehículos particulares 0 km cuentan con un plazo de gracia de 24 meses desde su patentamiento inicial para realizar la primera revisión técnica periódica.

Por lo tanto, para saber si corresponde realizar la RTO durante 2026, es necesario revisar:

La fecha de patentamiento inicial.

La fecha en que se realizó la última RTO.

El tipo de vehículo.

El uso que se le da a la unidad.

Vehículos de carga: la antigüedad modifica la frecuencia de la RTO

La normativa cordobesa también establece reglas específicas para los vehículos destinados al transporte de carga.

Para las unidades de hasta 1.000 kilogramos de carga admisible, la RTO tiene una vigencia de 12 meses. Los vehículos 0 km de esta categoría cuentan con 24 meses de plazo de gracia desde su patentamiento inicial para realizar la primera revisión.

En los vehículos de carga de más de 1.000 kilogramos, el plazo depende de la antigüedad:

Hasta 3 años desde el patentamiento: la RTO tiene una vigencia de 12 meses .

Más de 3 años: la vigencia es de 6 meses .

0 km: tienen 12 meses de plazo de gracia para realizar la primera revisión.

De esta manera, los titulares de vehículos de carga deben controlar con mayor frecuencia la fecha de vencimiento de la RTO cuando la unidad supera los tres años de antigüedad.

Transporte de pasajeros: cuáles son los plazos vigentes

Los vehículos afectados al servicio público urbano e interurbano de pasajeros también están alcanzados por la RTO y deben realizarla antes de su habilitación.

Para los vehículos de uso particular, el régimen cordobés establece que la RTO tiene una vigencia de 12 meses desde la fecha en que se realiza la revisión. (Foto: Magnific).

En estos casos, la periodicidad es diferente a la de los vehículos particulares. Cuando la unidad tiene hasta 3 años de antigüedad, la revisión tiene una vigencia de 6 meses.

Cuando supera los 3 años desde su patentamiento inicial, la vigencia se reduce a 4 meses.

La reglamentación establece además que la revisión técnica de los vehículos debe efectuarse siguiendo las bases previstas en el Manual de Procedimiento para la Revisión Técnica de Vehículos.

Por eso, quienes circulen en Córdoba durante 2026 deben verificar la vigencia de su certificado y respetar el plazo que corresponda según la categoría de su vehículo. El régimen provincial continúa estableciendo estos períodos específicos, independientemente de las modificaciones introducidas posteriormente en el esquema nacional de RTO.