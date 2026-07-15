En Jalisco, la Verificación Vehicular tiene un costo de 500 pesos, monto que sube a 550 pesos si la cita se agenda fuera del periodo que corresponde a la terminación de placa, de acuerdo con el calendario oficial.

Sin embargo, el gobierno del estado habilitó una alternativa para realizar el trámite sin pagar esa tarifa.

¿Cómo funciona el beneficio?

Desde la primera semana de enero, la administración estatal informó que quienes cumplan con el pago del refrendo vehicular 2026 podrán acceder a la verificación de forma gratuita durante todo el año. Es decir, el beneficio no está limitado a una fecha específica, sino que se mantiene vigente mientras el refrendo esté al corriente.

Habrá Verificación Vehicular gratis en agosto para estos conductores. ChatGPT

La Verificación Vehicular consiste en una revisión que mide las emisiones contaminantes de cada unidad, con el objetivo de que se mantengan dentro de los límites permitidos. Este proceso forma parte del programa “Verificación Responsable”, que busca mejorar la calidad del aire en el estado.

Pasos para tramitar la verificación sin costo

Para acceder al beneficio, primero se debe pagar el refrendo anual, preferentemente en línea o en la recaudadora más cercana. El trámite en línea se realiza en el sitio gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares, donde se solicitan datos como número de placas, número de serie, nombre del propietario y número de motor.

Una vez cubierto el pago, es necesario validar el refrendo 2026 ingresando el número de placas y el Número de Identificación Vehicular (NIV) en el portal correspondiente.

Después de este paso, se debe esperar alrededor de 48 horas para que la transacción quede validada. Con la validación lista, se puede generar la cita para la verificación en el sitio verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/cita-rapida, respetando el turno según la terminación de la placa.

El calendario de verificación no tuvo modificaciones este año y continúa aplicándose conforme a la terminación numérica de placa, con el fin de ordenar la atención a las y los propietarios de vehículos en el estado.