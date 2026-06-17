Miles de propietarios de vehículos en Jalisco tienen la posibilidad de cumplir con su obligación ambiental este mes sin gastar un solo peso, pero la ventana es específica y no estará disponible para todos.

El Gobierno del Estado activó un beneficio dentro del programa Verificación Vehicular Responsable que elimina completamente el costo del trámite, siempre que se cumplan dos condiciones simultáneas: pertenecer en el programa oficial y tener la terminación de placa correcta.

Quienes no actúen en tiempo y forma no solo perderán el beneficio, sino que enfrentarán un costo hasta 10% mayor al estándar por presentarse fuera de su período asignado.

¿Quiénes pueden hacer la verificación vehicular gratis en Jalisco este junio?

El beneficio aplica exclusivamente a los automovilistas inscritos en el programa Refrendo y Verificación Increíble 2026 que además tengan terminación de placa 5, ya que junio es el mes calendario asignado para esa terminación.

Si se cumple esa combinación, el costo del trámite de emisiones baja a cero. Fuera de ese perfil, la tarifa vigente es de 500 pesos dentro del período regular; quien acuda en fecha equivocada paga 550 pesos por pago extemporáneo.

Verificación vehicular gratis en Jalisco 2026: quiénes pueden acceder al beneficio en junio. Fuente: Shutterstock

Estos vehículos están exentos de verificar en Jalisco sin importar el mes

No todos los autos están obligados a pasar por el verificentro. El programa estatal libera automáticamente de ese requisito a los vehículos del año en curso o del siguiente, así como a los autos eléctricos e híbridos. También quedan fuera de la obligación las unidades con placas federales, los automóviles clásicos con reconocimiento oficial, las motocicletas y la maquinaria de construcción. Si el vehículo cae en alguna de esas categorías, el trámite sencillamente no aplica.

Así se agenda la cita para la verificación vehicular en Jalisco paso a paso

El único canal oficial habilitado por el gobierno estatal es el portal verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. Para completar el registro se necesitan los datos del vehículo, la información del propietario y la tarjeta de circulación. Una vez dentro del sistema, el automovilista elige fecha, horario y centro de verificación con disponibilidad en tiempo real. Antes de agendar, conviene confirmar la terminación de placa para saber si el trámite tiene costo o es gratuito durante este mes.