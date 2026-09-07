Confirmado y Oficial | Las empleadas domésticas recibirán un plus extra además del aumento de septiembre si forman parte de esta lista

Con el aumento del 1,8% ya confirmado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), quienes trabajan en zonas desfavorables y además tienen antigüedad deben sumar ambos conceptos sobre el nuevo básico.

Esto genera confusión a la hora de revisar el recibo, sobre todo entre quienes trabajan en provincias patagónicas.

Cómo se calcula en la práctica

El adicional por zona desfavorable pasó del 30% al 31% y alcanza a quienes trabajan en:

La Pampa.

Río Negro.

Chubut.

Neuquén.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El adicional por antigüedad suma 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario básico de la categoría.

Confirmado y Oficial | Las empleadas domésticas tendrán un aumento a partir de septiembre 2026: de cuánto será por mes y por hora (Imagen ilustrativa) Gemini.

Tomemos un ejemplo concreto: una trabajadora de tareas generales en Río Negro, con 5 años de antigüedad, debería calcular así su sueldo de septiembre:

Salario básico de la categoría (con el 1,8% ya aplicado).

31% de zona desfavorable sobre ese básico.

5% de antigüedad (1% x 5 años) sobre ese mismo básico.

proporción del bono no remunerativo, si corresponde según carga horaria.



Los tres adicionales se calculan de forma independiente sobre el básico, no en cadena unos sobre otros. Es decir, no hay que aplicar el 5% de antigüedad sobre el sueldo ya aumentado con el 31% de zona desfavorable.

Qué pasa si el recibo no incluye estos conceptos

Estos adicionales son obligatorios y deben figurar todos los meses en el recibo de sueldo, independientemente de si la empleadora o el empleador los menciona al momento de contratar.

Si no aparecen reflejados, la trabajadora puede reclamar la diferencia retroactiva. Para eso conviene:

Guardar los recibos de los últimos meses.

Verificar la categoría en la que está inscripta.

Confirmar la localidad de trabajo frente al listado de zona desfavorable.

En conclusión, conocer cómo se combinan estos adicionales evita que una trabajadora cobre de menos sin darse cuenta. El cálculo correcto depende de aplicar cada porcentaje sobre el básico actualizado, no de sumarlos en cascada.