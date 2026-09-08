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Oficial | Irlanda prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte aunque tengan ciudadanía europea.

Viajar a Irlanda con el pasaporte vencido puede traer problemas al momento de embarcar o de cruzar el control migratorio, incluso para quienes tienen reconocida la ciudadanía europea.

Para los argentinos, uruguayos y chilenos que además cuentan con ciudadanía irlandesa, es clave diferenciar entre tener la nacionalidad reconocida y poder acreditarla con la documentación en regla.

Argentinos, uruguayos y chilenos con ciudadanía irlandesa: qué cambia

Un pasaporte irlandés vencido no alcanza para viajar sin inconvenientes. Tener la ciudadanía no significa que cualquier documento, esté vigente o no, vaya a ser aceptado sin más en un control migratorio.

Oficial | Irlanda prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte aunque tengan ciudadanía europea. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Una persona nacida en Argentina, Uruguay o Chile que además tiene ciudadanía irlandesa no ingresa al país bajo las mismas condiciones que un turista sin vínculo con la Unión Europea. Sin embargo, ese beneficio depende de poder demostrarlo con un documento válido al momento del viaje.

Por eso, quienes tengan la ciudadanía, pero no hayan renovado el pasaporte deberían revisar con anticipación qué otro documento pueden usar para acreditar su identidad y su nacionalidad europea.

Qué documento podés usar si tu pasaporte está vencido

En Irlanda existe la Passport Card, una tarjeta de identidad que emite el mismo organismo que expide los pasaportes y que sirve como documento de viaje dentro de la Unión Europea.

No obstante, tiene una limitación importante: solo es válida para viajes por tierra o por mar dentro del territorio comunitario, no para vuelos.

En este sentido, antes de viajar conviene chequear:

La vigencia del pasaporte que vas a usar en el viaje

Si contás con la Passport Card vigente y si aplica para tu tipo de traslado

Que tus datos personales coincidan sin errores con el resto de la documentación

Qué requisitos exige la aerolínea, ya que sus controles suelen ser previos al mostrador de migraciones

Qué documento vas a presentar para acreditar tu ciudadanía europea si no tenés el pasaporte al día

Uno de los malentendidos más habituales es pensar que la ciudadanía europea habilita a viajar sin prestarle atención a los papeles.

La ciudadanía irlandesa da derechos de circulación y residencia dentro de la Unión Europea, pero no reemplaza la necesidad de un documento vigente para acreditarla.

En conclusión, quien postergó la renovación de su pasaporte debería regularizar esa situación antes de viajar y confirmar con tiempo qué documento alternativo puede usar durante el trayecto.