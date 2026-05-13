Pese a que esta semana estuvo marcada por las movilizaciones y medidas de fuerza durante los días de clases, en particular por la Marcha Federal Universitarios, los sindicatos docentes anunciaron un nuevo paro nacional que afectará a los alumnos de todos los niveles la próxima semana. Esta movilización nacional busca “defender la universidad pública, la ciencia” y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Por eso, se convocó a la 4° Marcha Federal Universitaria para la próxima semana con una duración de 24 horas. La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) confirmó la continuidad de su plan de acción gremial, lo que derivará en la suspensión total de actividades académicas en diversas instituciones del país. Tras un Plenario de Secretarías Generales, la organización resolvió endurecer su postura ante lo que califican como una “vergonzosa falta de respuesta” por parte del Gobierno Nacional. El eje central del reclamo es la abrupta pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y la clausura unilateral de las paritarias. Desde el gremio advirtieron que la actualización impuesta por el Ministerio de Capital Humano (de apenas un 1,3% retroactivo a marzo y otro 1,3% para abril) es “claramente insuficiente”. Según los datos presentados por la federación, la brecha salarial acumulada oscila entre el 111% y el 129%, dependiendo de la categoría. La medida de fuerza tendrá impacto directo en todas las Universidades Nacionales donde las asociaciones de base de CONADU Histórica mantienen representación. Esto incluye no solo a los estudiantes universitarios, sino también a los niveles preuniversitarios (colegios secundarios dependientes de universidades). Además, el Plenario remarcó la importancia de coordinar esfuerzos con el Frente Sindical de Universidades Nacionales para impulsar una gran Marcha Nacional Universitaria, buscando que la comunidad estudiantil y no docente se sume al reclamo por el presupuesto y la defensa de la universidad pública. Por último, se espera que en los próximos días las diferentes universidades den a conocer los cronogramas de reprogramación de exámenes y clases que se vean afectados por estas 48 horas de inactividad total. Los alumnos universitarios volvieron a tener clases el lunes 4 de mayo tras una semana entera de paro docente y no docente. La actividad también se interrumpió el pasado lunes 11 de mayo y el martes 12 con la Marcha Federal. La movilización se suma a otras anteriores, ya que durante los últimos días de abril, hubo jornadas intermitentes sin clases. Además, se espera que este quinto mes del año, tengan lugar más días de actividad sindical.