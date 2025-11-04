Con el inicio del mes de noviembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuánto tendrá que pagar cada categoría por el Monotributo y cuáles son las obligaciones que tendrán los autónomos.

Mensualmente las personas que están adheridas al Monotributo realizan el pago de la cuota correspondiente, mediante la cual se dividen dos cargas impositivas: la previsional destinada a los aportes jubilatorios y otra para la obra social.

De tal modo, ARCA manifestó qué le corresponderá abonar a cada una de las categorías del Régimen Simplificado y hay una en particular que tendrá que pagar $ 100.000 en el anteúltimo mes del año.

Monotributo: la categoría que tendrá que pagar $100.000 en noviembre

A través de sus canales oficiales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero dio a conocer los montos que tendrán que ser abonados por los contribuyentes adheridos al Monotributo y en el caso de la aquellos que estén dentro de la Categoría F tendrán que pagar $ 100.000.

Según se detalló en la tabla de ARCA, quienes brinden SERVICIOS en la Categoría F del Monotributo tendrán que pagar una cuota equivalente a $ 112.906,59. Asimismo, aquellos que estén en el ítem de VENTA DE COSAS MUEBLES, les corresponderá abonar $ 97.291,54.

Cuánto tendrá que pagar cada categoría del Monotributo en noviembre

Para el anteúltimo mes del 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero dispuso que, tras el último aumento oficial que se produjo en el Monotributo, los valores actuales para las categorías del Régimen Simplificado queden establecidos de la siguiente manera:

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

Cómo quedaron los topes de facturación del Monotributo para noviembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuánto podrá facturar cada categoría del Monotributo a partir del mes de noviembre.

De tal modo, los límites fueron establecidos de la siguiente manera: