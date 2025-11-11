Cumplir con el pago del Monotributo es fundamental para aquellas personas que están inscriptas al régimen simplificado ya que acumular una deuda puede traer diferentes inconvenientes.

La razón por la que ARCA puede darte de baja del Monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en el caso de percibir que un contribuyente presente una deuda acumulada de 10 meses consecutivos, procederá a dar la baja de oficio del Monotributo durante el mes de noviembre.

Cuando ocurre esto no significa que el contribuyente queda excluido por completo, pero sí deberá regularizar la situación para volver a estar dentro del régimen simplificado.

El pago de la deuda se debe hacer a través de los medios de pago habilitados por ARCA o con un plan de pagos exclusivo del Monotributo. De tal modo, una vez que se cancela la deuda se podrá hacer la inscripción nuevamente.

Exclusión del Monotributo: por qué se puede aplicar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede disponer la baja por exclusión del Monotributo de un contribuyente si detecta alguna inconsistencia en su situación.

Para que esto ocurra, debe ocurrir una, o más, de las siguientes situaciones:

La suma de los ingresos brutos excede el máximo establecido por la categoría máxima disponible.

La superficie o costo de alquiler superan los máximos establecidos por la categoría máxima disponible.

El precio unitario de venta supera el máximo límite.

Adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por un valor incompatible con los ingresos declarados y no se encuentren debidamente justificados.

Los depósitos bancarios resulten incompatibles con los ingresos declarados a los fines de su categorización.

Hayan realizado importaciones de bienes o servicios para su comercialización posterior.

Desarrollen de más de 3 actividades simultáneas o posesión de más de 3 unidades de explotación.

Se hubieran categorizado como venta de productos cuando se prestan servicios.

Las operaciones no se encuentren debidamente facturadas.

El valor de las compras más los gastos del desarrollo de la actividad suman igual o más del 80%, en el caso de venta de bienes, o más del 40% cuando se trate de locaciones, prestación de servicios y/o ejecución de obras, de los valores máximos de ingresos brutos anuales para la categoría K.

Estuvieran incluidos en el registro público de empleadores con sanciones laborales (REPSAL).

Por su parte, cuando se produce la exclusión del Monotributo, se puede hacer la adhesión automática por única vez sin tener que esperar los 3 años de penalidad para volver a inscribirse como ocurría anteriormente.

Cuánto se paga de Monotributo en noviembre de 2025