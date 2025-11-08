La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cómo quedaron las escalas vigentes para cada categoría del Monotributo y cuánto deberán pagar las personas inscriptas al régimen simplificado en el mes de noviembre según el tipo de actividad económica que desarrollan.

El pago del Monotributo contempla el acceso a una obra social y la cobertura de los aportes jubilatorios. Para establecer en qué categoría deben estar los contribuyentes se toman como referencia los topes de facturación anual establecidos en cada una.

Monotributo: cuánto deberá pagar cada categoría en noviembre

A excepción de las categorías A y B del Monotributo, que son las más bajas del régimen simplificado, todas las otras se dividen entre los que desarrollan actividades económicas registradas como “servicios” o “bienes muebles”.

Esto, por su parte, presenta una variación leve en la cuota mensual que se abona a través de ARCA. En el mes de noviembre, cada categoría del Monotributo tendrá que pagar los siguientes importes:

Categoría A: $37.085,74 (servicios y bienes muebles)

Categoría B: $42.216,41 (servicios y bienes muebles)

Categoría C:

$49.435,58 (servicios) $48.320,22 (bienes muebles)

Categoría D:

$63.357,80 (servicios) $61.824,18 (bienes muebles)

Categoría E:

$89.714,31 (servicios) $81.070,26 (bienes muebles)

Categoría F:

$112.906,59 (servicios) $97.291,54 (bienes muebles)

Categoría G:

$172.457,38 (servicios) $118.920,05 (bienes muebles)

Categoría H:

$391.400,62 (servicios) $238.038,48 (bienes muebles)

Categoría I:

$721.650,46 (servicios) $355.672,64 (bienes muebles)

Categoría J:

$874.069,29 (servicios) $434.895,92 (bienes muebles)

Categoría K:

$1.208.890,60 (servicios) $525.732,01 (bienes muebles)



Cuándo se paga el Monotributo en noviembre

Por su parte, el vencimiento correspondiente al pago del Monotributo será el próximo jueves 20. En esa fecha, los adheridos al régimen simplificado deberán abonar el importe mediante los medios de pago habilitados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Cómo quedaron los topes de facturación del Monotributo

Actualmente, cada categoría del Monotributo presenta los siguientes topes de facturación anual, los cuales deben respetarse y en caso de superarlos, se aplicará el cambio de asignatura tributaria.

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Quiénes pueden adherirse al Monotributo

El Monotributo está dirigido a los siguientes grupos de personas y trabajadores: