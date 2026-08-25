Una reconocida empresa argentina de alimentos abrió una búsqueda laboral en San Miguel de Tucumán para incorporar personal a su equipo. Se trata de Paladini, que busca cubrir un puesto de repositorio de supermercado con modalidad presencial y jornada completa.

La vacante está dirigida a personas con secundario completo y carnet de manipulación de alimentos vigente. Además, se requiere disponibilidad para trabajar durante la semana y los sábados al mediodía.

Paladini busca personal en Tucumán: qué tareas deberá realizar

La persona que quede seleccionada tendrá a su cargo distintas tareas vinculadas con la organización y el control de los productos en el punto de venta.

Paladini abrió una búsqueda laboral en San Miguel de Tucumán para incorporar personal a su equipo. (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Entre las principales funciones indicadas por la empresa se encuentran:

Reposición y feteado de mercadería.

Colocación y verificación de precios.

Control del stock en góndola.

Seguimiento de los vencimientos de los productos.

Además, Paladini señala que busca perfiles con orientación al cliente, buena comunicación, responsabilidad, compromiso y atención a la calidad del trabajo .

Qué requisitos pide Paladini para el puesto

La convocatoria establece una serie de condiciones que los interesados deben cumplir antes de enviar su postulación. Entre ellas, se encuentra contar con el nivel educativo solicitado y documentación vinculada con la manipulación de alimentos.

Los requisitos publicados son:

Secundario completo con título.

Carnet de manipulación de alimentos al día.

Disponibilidad full time de lunes a viernes.

Disponibilidad para trabajar los sábados medio día.

La empresa también indica que se valorará la experiencia previa en puestos similares, aunque la publicación aparece clasificada dentro del nivel de antigüedad “sin experiencia”.

Cómo enviar el CV y postularse a la búsqueda

La postulación puede realizarse de manera online a través del portal oficial de empleos de Paladini, donde figura actualmente la búsqueda para Repositor Supermercado en Tucumán.

También es posible encontrar la convocatoria en LinkedIn bajo el nombre “Repositor Supermercado - Tucumán”. Allí se puede iniciar la solicitud y continuar con el proceso indicado por la plataforma.

Antes de enviar el CV, es recomendable revisar que los datos de contacto estén actualizados y destacar cualquier experiencia relacionada con reposición, supermercados, atención al público, control de stock o manejo de mercadería.

La vacante es presencial y de jornada completa en Tucumán, por lo que quienes se postulen deberán contemplar la disponibilidad horaria indicada en la convocatoria.